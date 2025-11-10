政府關門衝擊！全美2,700航班取消 感恩節旅遊旺季班機恐「幾乎停擺」
[Newtalk新聞]
美國政府停擺影響持續擴大，全美航空公司週日（9 日）共取消超過 2,700 個航班，運輸部長達菲（Sean Duffy）警告，如果停擺持續至感恩節旅遊旺季，全國航班恐將「幾乎停擺」。
FAA（聯邦航空總署）指出，40 座最繁忙機場的航班已開始放緩，部分空管人員因停擺未領薪，拒絕上班。航班追蹤網站 FlightAware 資料顯示，週日單日延誤航班近 1萬班，週五與週六分別取消超過 1,000 班及 1,500 班。
FAA 自週五（7 日）起實施航班削減措施，初期幅度為 4%，預計到 11 月 14 日將增加至 10%，每天早上 6 點至晚間 22 點生效，影響所有商業航班。哈茨菲爾德—傑克遜亞特蘭大國際機場取消航班數量居全美之冠，其次是芝加哥歐海爾國際機場。氣象因素也加劇困擾，美國國家氣象局亞特蘭大辦公室警告，當地至本週二可能出現大範圍結冰。
據《美聯社》援引 FAA 聲明指出，紐約紐華克及拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）的空管短缺，導致平均起飛延誤約 75 分鐘；底特律都會韋恩縣機場（Wayne County Airport）週日上午雖安檢等待時間極短，但航班資訊板上滿是延誤與取消訊息。
達菲警告，如果停擺持續，美國航班數量可能再減少，甚至達 20%，屆時「只有少數班機能起降，數以千計航班將被取消。」他說：「會出現大規模混亂，許多美國人將非常憤怒。」
長期人力不足的 FAA，在歷任政府下都試圖延後空管退休潮，但達菲指出，停擺加速了退休速度，「每天約有 15～20 人退休。」他表示，國防部曾提出派遣軍方空管支援，但尚不清楚是否具備民用系統資格。
美國航空業者協會（Airlines for America）表示，停擺以來空管人手不足已造成週六超過 3,000 小時延誤，自 10 月 1 日至 11 月 7 日，已影響超過 400 萬名美國航空旅客。
更多Newtalk新聞報導
美國超車中國 重新奪回在非洲最大投資國地位
APEC期間與美國務卿盧比歐會面！吳誠文：他非常熱情且重視台灣
其他人也在看
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 4 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 19 小時前
北捷白髮阿嬤「逼讓座被踹飛」！雨傘打博愛座女童「下場慘了」
生活中心／巫旻璇報導北捷白髮婦曾姓婦人9月底在捷運車廂內遭「Fumi阿姨」一腳踹飛的畫面引發熱議，警方事後也查出，曾姓婦人有竊盜前科。如今又曝光曾婦更早前的一起傷害案件，曾婦早在去年便因不滿一對父女占用博愛座，竟揮動雨傘打傷女童。台北地檢署已於10日依故意傷害兒童等罪名，正式對她提起公訴。民視 ・ 2 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 21 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 19 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 21 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
2026新北市長挺誰？最新2.3萬人民調出爐 她居冠獲近40%、黃國昌9.8%
下屆九合一選舉於2026年11月28日登場，各陣營開始布局，新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌表態出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高、現任副市長劉和然有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，蘇巧慧居冠達39.5%，黃國昌則獲9.8%支持度，再度引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 4 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 17 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
晟銘電爆2.8萬張大量漲停鎖不住！分析師示警：短線賣壓重
伺服器機殼廠晟銘電（3013）日前公布第三季稅後淨利2.17億元，季增超過九成，近兩個交易日啟動補漲行情，今（10）日盤中一度大漲12.5元、觸及139.5元鎖漲停，截至上午11時30分，成交量達2.8萬張，較前一交易日放大約有五倍之多。運達投顧分析師陳石輝表示，持股者不必急於賣出，追價投資者則需留意目前股價已接近近期高點，短線賣壓較重。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 1 天前
坣娜肺腺癌奪命！譚敦慈：魚這樣吃恐成最毒習慣 7症狀像感冒卻奪命
以〈奢求〉等歌曲深植人心的59歲情歌女神坣娜，驚傳於10/14病逝。外界一度猜測是紅斑性狼瘡或胰臟癌奪命，但她摯愛的猶太裔富商老公薛智偉今（31）日悲痛證實，坣娜是因「肺腺癌」病逝。他透露，4年多前坣健康2.0 ・ 5 小時前
劉德華最愛點心曝光！營養師揭加這2物降三高又美味
接連陰雨天，外套又穿了回來，肚子也容易小餓，這時若能吃上天王劉德華吮指大讚的點心，肯定精神大振。什麼點心這麼神？網上最近又在瘋傳劉德華下廚做點心的短影音，專家表示能加上2物，這道點心更完美！ 港健康2.0 ・ 5 小時前
「鳳凰」逼近會放颱風假？各縣市侵襲機率曝光 3縣市破80%
颱風鳳凰目前仍在朝菲律賓呂宋島靠近當中，不過根據氣象署路徑預測，颱風進入南海後將北轉朝台灣前進，預計12日時最接近台灣，據氣象署暴風侵襲機率圖，最高的縣市為台南市、嘉義縣市，加上颱風外圍環流與東北季風台視新聞網 ・ 19 小時前