政府關門衝擊！全美2,700航班取消 感恩節旅遊旺季班機恐「幾乎停擺」

美國政府停擺影響持續擴大，全美航空公司週日（9 日）共取消超過 2,700 個航班，運輸部長達菲（Sean Duffy）警告，如果停擺持續至感恩節旅遊旺季，全國航班恐將「幾乎停擺」。

FAA（聯邦航空總署）指出，40 座最繁忙機場的航班已開始放緩，部分空管人員因停擺未領薪，拒絕上班。航班追蹤網站 FlightAware 資料顯示，週日單日延誤航班近 1萬班，週五與週六分別取消超過 1,000 班及 1,500 班。

FAA 自週五（7 日）起實施航班削減措施，初期幅度為 4%，預計到 11 月 14 日將增加至 10%，每天早上 6 點至晚間 22 點生效，影響所有商業航班。哈茨菲爾德—傑克遜亞特蘭大國際機場取消航班數量居全美之冠，其次是芝加哥歐海爾國際機場。氣象因素也加劇困擾，美國國家氣象局亞特蘭大辦公室警告，當地至本週二可能出現大範圍結冰。

據《美聯社》援引 FAA 聲明指出，紐約紐華克及拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）的空管短缺，導致平均起飛延誤約 75 分鐘；底特律都會韋恩縣機場（Wayne County Airport）週日上午雖安檢等待時間極短，但航班資訊板上滿是延誤與取消訊息。

達菲警告，如果停擺持續，美國航班數量可能再減少，甚至達 20%，屆時「只有少數班機能起降，數以千計航班將被取消。」他說：「會出現大規模混亂，許多美國人將非常憤怒。」

長期人力不足的 FAA，在歷任政府下都試圖延後空管退休潮，但達菲指出，停擺加速了退休速度，「每天約有 15～20 人退休。」他表示，國防部曾提出派遣軍方空管支援，但尚不清楚是否具備民用系統資格。

美國航空業者協會（Airlines for America）表示，停擺以來空管人手不足已造成週六超過 3,000 小時延誤，自 10 月 1 日至 11 月 7 日，已影響超過 400 萬名美國航空旅客。

