政府關門衝擊 馬州食物銀行伸援手幫助無薪員工

隨著聯邦政府關門持續延長，一些被迫放無薪假的聯邦員工為了讓餐桌上仍有食物，不得不尋求外界援助。馬里蘭州一家食物銀行伸出援手，為受影響的公務員及外包承包商提供糧食支援。

在蓋瑟斯堡的塞內卡溪社區教會(Seneca Creek Community Church)，一箱箱裝滿食物的紙箱正分送給急需協助的聯邦員工與家庭。其中一名與丈夫及年幼孩子同行的女聯邦員工說：「最難的是，你根本不知道什麼時候能拿到薪水，也不知道該怎麼繳房貸、水電費或其他開銷。一切都很難預測，也沒辦法規畫。」

首都地區食物銀行(Capital Area Food Bank)執行長穆希亞(Radha Muthiah)指出，求助的需求正不斷上升。「這情況讓我們想起疫情剛開始時，人們為了取得食物資源到處奔波、充滿不確定感。」她說。

穆希亞表示，整個地區受到的衝擊「特別嚴重」，政府關門只是多重危機中的一項。「我們早前就已經面臨大量裁員與失業潮，如今政府關門又接踵而至。對我們這些食物銀行來說，感覺就像同時在應對多場危機。」

自啟動援助計畫以來，首都地區食物銀行已將每個據點的食物箱供應量增加一倍多。上周首次活動時共發放150箱食物，本周則增加至400箱。

首都地區食物銀行已在華府地區舉辦五場食物分發活動，讓聯邦員工與外包承包商可領取蔬菜與罐頭等非易腐食物。「我們發現這些沒有薪水可領的人確實陷入困境，他們正努力撐過日常開銷。」穆希亞說。

她表示，該食物銀行計畫持續舉辦這類活動，直到聯邦政府重新開門為止。

