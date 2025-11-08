政府關門進入第38天！全美航班大亂 運輸部長：削減架次恐上看20%

美國聯邦政府關門進入第38天，導致全美「航班大亂」。（圖／達志／美聯社）

美國聯邦政府關門進入第38天，成為該國史上最長的停擺危機，其影響正急速擴散至航空交通體系。由於航空管制員與安全人員在無薪狀態下持續上班，缺勤率不斷上升，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）被迫採取史無前例的航班削減與延誤措施，全國多座主要機場陷入混亂。

綜合美媒報導，FAA於美東時間7日宣布，包括亞特蘭大、舊金山、休士頓、華盛頓及紐瓦克在內的8座機場將延誤航班，同時要求航空公司在全美40個主要機場削減4%的航班，約700架次受到影響。此一比例預計將於14日前上升至10%。截至當日下午，全美已有超過4000架次航班延誤。

FAA續稱，全國共有10個地區出現航空管制員短缺，每日約有20%至40%的管制員未上班。10月31日更創下高峰，30座最繁忙機場中近半出現人員不足，導致6200架次航班延誤、500架次取消；紐約地區的管制員缺勤率甚至達80%。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）坦言，若情況惡化，他可能要求航空公司進一步削減多達20%的航班。他表示：「我們會根據空域安全數據做出決策，這不是誰能藉故不上班的時候。」

FAA強調，此舉為安全考量，近期已出現飛機間距不足與地面誤入跑道等事件。當局同時暫停部分太空發射活動，並考慮削減繁忙機場的私人飛機航班，但國際航班不受影響。

長期的無薪工作正削弱航空系統的穩定性。自政府關門以來，約1萬3千名航空管制員與5萬名運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）人員被迫無薪上班。許多管制員在6日收到通知，未來1週仍不會獲得薪資，引發進一步缺勤潮。

航空公司則忙於應對突如其來的削減令。美國航空（American Airlines）7日取消了220架次航班，影響約1.2萬名乘客；聯合航空（United Airlines）亦取消184架次，預計週末仍將削減300多架次。雖多數旅客能於數小時內改訂航班，但各地機場排隊與延誤現象日益嚴重。

美國航空執行長伊索姆（Robert Isom）警告，若關門持續，問題將惡化：「這樣的取消率會隨時間增加，將成為重大挑戰。」

然而，在政治層面上，川普政府仍試圖藉由「全美航班大亂」來對民主黨施壓，促使其接受撥款協議，以結束政府關門；民主黨則反指共和黨拒絕談判延長醫療保險補助，才是危機根源。紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）更在社群媒體貼出滿是取消班次的航班看板，批評「共和黨的關門行動讓美國在假期前夕停擺。」

