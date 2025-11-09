政府關門食物券發不發一團亂 美國每月花多少錢在食品補助？

2025年10月29日，美國加州洛杉磯，國民警衛隊成員在洛杉磯一處食物銀行幫忙打包食物，準備提供給原本可領食物券的民眾。路透社



美國農業部的補充營養援助計劃（SNAP，俗稱食物券）是許多民眾仰賴的資源，不過由於國會預算談不攏，美國政府進入關門狀態，食物券到底發不發，成了政黨施壓工具、上下級法院皮球。有地方法院法官下令全額發放，但最高法院7日又對地方法官的命令下達暫緩令，民眾也摸不著頭緒。

綜合美聯社、英國廣播公司（BBC）等報導，美國處於史上最長的政府關門時期，川普政府扣留數十億美元的食物券資金，羅德島州地區法官麥康諾（John McConnell）6日裁定，政府應該立刻撥款40億美元，並指責川普政府基於政治因素扣留食品補助，「1600萬名兒童面臨挨餓風險」。

川普政府承諾動用部份緊急儲備金來資助食物券，但同時也對麥康諾的裁定提出上訴。最高法院自由派大法官傑克森（ Ketanji Brown Jackson）7日下達行政暫緩命令，政府可以不用立刻撥款，等待上訴法院繼續審查並做出更長期的裁定。

在地區法官麥康諾裁定政府立刻撥款、到大法官傑克森下達暫緩令的期間，有9個州趕緊向民眾發放了11月的全額食物券。這些州全是民主黨籍州長，包含威斯康辛州、俄勒岡州、夏威夷州、加州、堪薩斯州、紐澤西州、賓州、華盛頓州。

2025年11月6日，美國紐澤西州，由於聯邦食物券受政府關門影響而停發，社區食物銀行提供食物給原本仰賴食物券的民眾，圖為志工將食品裝箱後發放。路透社

食物券計畫惠及約八分之一美國人，也就是約4200萬人，大部分是低收入戶。食物券每月支出介於85億至90億美元（約2634億元至2789億元台幣）之間。食物券會儲值到登記的卡片上，民眾採買食品時刷卡扣款。

個體戶每月最多可領取約300美元（約9296元台幣）的食物券，以一家四口來說，最多可領取近1000美元（約3.1萬元台幣）。不過，計入所得後，不少人實際上領取的食物券是低於上述金額的。

窮人溫飽的生命線

對民眾來說，政治口水和上下級法院的命令來往過程，都只是混亂的一部分，最現實的是究竟有沒有補助，無論是來自哪一黨、州政府或聯邦政府。部份州政府動用自己的財政儲備撥款給食物券計畫，另一些州則表示它們無力填補聯邦資金的缺口。

紐澤西州居民楊貝（Jasmen Youngbey）是單身媽媽，正在攻讀大學學位，靠食物券餵養她兩個兒子，一個4歲、一個7個月大。楊貝說：「不是每個人都可以掏出現金，說『噢，我要買這、我要買那』，尤其現在食品價格這麼高。」雖然領有食物券，她的帳戶存款還是一毛錢都沒有。

2025年10月30日，美國德州奧斯汀，食物銀行的志工將南瓜和馬鈴薯裝袋，準備分發給原本仰賴食物券的民眾。路透社

英國廣播公司（BBC）採訪的案例，則是戒毒成功的佛州居民曼紐（Chantille Manuel）。曼紐已經5年不沾毒，減重64公斤，且開了一間美容沙龍，儘管如此，她目前仍須仰賴當地教會和政府的食物券來維持生計，其實她並不想接受任何人的幫助，「我想自力更生」，但光靠自己可能很難做到。

研究食品安全問題的普林斯頓大學人類學系教授賈思（Hanna Garth）表示，兩黨國會議員互相指責之際，食物券構成的社會基本安全網岌岌可危，「很多食物券受益者即使有工作，收入也很低，所以食物券是幫助家庭脫離極度貧窮的重要生命線，也可能是一些家庭脫離貧窮線的關鍵轉折點」。

腦滿腸肥的政客會在乎這些嗎？努力想自力更生的曼紐說：「如果這件事對他們的影響，和對我們的衝擊一樣大，那些在華府的政客就不會做出他們現在做的這些決策了。他們也會只在乎能不能獲得溫飽。」

