政府關門33天！被迫無薪假吃不飽 美國頻傳食物竊案

美國政府關門至今已經超過一個月，直逼川普第一任期的最久紀錄，2018年當時停擺了35天。政府關門後，不只公務員放無薪假，得去食物銀行報到，就連原本就亟須救濟的弱勢族群，相關福利計劃也斷炊。經濟學家警告，美國關門影響部分勞工收入，減少消費支出之下，美國經濟損失恐高達140億美元。

美國政府停擺已達一個月，嚴重衝擊民生經濟，導致各類社會問題叢生。高達4200萬美國民眾仰賴的食物券無法如期發放，使許多家庭面臨斷炊危機。一對姊妹因偷竊龍蝦、肋眼牛排和松露奶油被店員發現後，竟對店員拳打腳踢。同時，約140萬名聯邦雇員被迫放無薪假或無薪工作，食物銀行人潮湧現，企業也因經濟不確定性紛紛縮減招聘，美國經濟損失恐達140億美元。

美國麻州一家超市日前發生暴力事件，兩名女性顧客因被店員當場發現偷竊龍蝦、肋眼牛排和松露奶油，竟對超市店員拳打腳踢，上演全武行。一位美國民眾表示，這些人在店裡行竊，店員試圖阻止反而被打，這真的太糟糕了。另一位民眾也認為，無論是什麼原因，都不該採取這樣的行為。

美國近期食物遭竊事件頻傳，部分原因可能源自政府停擺。由於受關門影響，高達4200萬美國民眾賴以維生的食物券無法如期發放，許多家庭開始憂慮下一餐沒有著落。一位領取食物券的民眾強調，當孩子餓了，卻連一顆蘋果都無法提供，情況相當嚴峻。

食物券是「美國營養補充援助計畫」的一部分，每8名美國人中就有1人領取，主要救濟對象為孩童和長者。雖然食物券由各州發放，但資金來源為聯邦政府，在政府停擺下，這項計畫也跟著斷炊。兩名聯邦法官已裁定川普政府必須動用數10億美元的緊急資金，至少部分支付11月的食物券。

不僅清寒家庭受到影響，許多聯邦公務員也因放無薪假而前往食物銀行領取餐食。一位名為Donna的美國聯邦政府員工表示，這種情況讓人痛苦難以置信，美國竟然淪落到這個地步，彷彿經歷經濟大蕭條。

位於華府市中心的食物銀行鄰近許多聯邦政府機構，這些機構目前處於停擺狀態。約有140萬名聯邦雇員不是被迫回家放無薪假，就是被告知必須繼續無支薪上班。隨著危機加劇，食物銀行負責人表示他們不會拒絕任何需要幫助的人。

美國政府關門已經持續一個月，距離川普1.0創下的最長紀錄35天已經不遠。國會預算辦公室最新報告指出，政府停擺可能使美國經濟損失高達140億美元。經濟學家Matthew Martin解釋，當人們收不到工資或擔心最終可能領不到薪水時，就會減少支出，進而影響整體經濟。他進一步表示，如果勞動力市場因政府關門而進一步疲軟，包括政府擴大裁員或承包商開始解雇員工，將導致招聘低迷，增加失業人口，最終減少消費。

不僅公部門受到影響，許多企業因應購物旺季所招聘的短期工也比往年少。美國郵政服務公司將新增1萬4千個季節性工作崗位，但遠少於幾年前的4萬個。目標百貨雖表示去年超過一半的季節性員工在節日後獲得工作機會，並宣布將增加季節性工作崗位，但同時也將裁減1800個公司職位。亞馬遜和通用汽車也宣布大規模裁員計劃，通用汽車裁減近2千個電動車製造工作崗位，聲稱與電車普及率放緩和變化的監管環境有關。

人力仲介公司Robert Half主管Dawn Fay指出，目前各組織在招募方面採取更謹慎的態度。企業招募轉趨保守的另一原因可能是政府停擺導致就業報告暫停公布，使公司難以評估勞動市場狀況。資深經濟分析師Mark Hamrick表示，若聯邦政府能正常運作並發布慣常的數據，人們將能更好地了解情況並增強信心。

更嚴重的是，聯準會在難以完全掌握美國經濟情況下舉步維艱，對是否降息變得更加謹慎。聯準會主席鮑爾認為，在平衡就業和通膨目標的過程中，政策制定沒有絕對安全的道路。密西根大學經濟學教授Justin Wolfers則形容，聯準會現在只是鬆開剎車，讓經濟回到空檔，將滑行一段時間直到弄清楚下一步該如何行動。政府關門影響深遠，恐怕會導致經濟引擎跟著熄火。

