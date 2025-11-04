政府關門34天！全美航班誤點激增 運輸部長：或全面關閉領空
美國政府停擺進入第34天，可能追平2019年35天的最高紀錄，但此舉已造成航管人員因薪資問題而缺勤激增，導致更多航班誤點或取消，影響旅客高達320萬人次。美國運輸部長達菲警告，若政府持續「關門」，將會關閉全美領空。
路透社報導，美國政府停擺讓1萬3000名飛航管制員和5萬名運輸安全局（TSA）人員必須無薪工作後，各地機場航管人員出現請假潮而導致航班延誤。美國聯邦航空總署（FAA）指出，週一已有將近2900個航班延誤，德州達拉斯和奧斯汀機場也出現誤點情形。
對此，達菲（Sean Duffy）向財經媒體CNBC表示：「如果我們認為飛行不安全...（屆時）將關閉整個空域，不會讓民眾使用。」但他也強調，目前尚未到這個地步，並指現階段只是嚴重誤點。達菲此前警告，若政府持續停擺導致航空風險過高，川普政府將會關閉全國航空系統。
FAA上週五指出，全美30座最繁忙機場中，近半數面臨航管人員短缺，導致當天超過6200班航班誤點、500班取消，創政府停擺以來單日最嚴重紀錄，其中紐約地區的航管人員缺勤比例更高達8成。
美國政府自10月1日停擺以來，美國航空協會（Airlines for America）的數據顯示，因航班延誤或取消而受影響的旅客已超過320萬人次，光是上週五就有30萬人次受影響。該協會指出，10月份16%的航班延誤源於人力問題，遠高於政府關門前的5%，11月份前兩天的比例更攀升至79%。
聯合航空執行長柯比（Scott Kirby）表示，政府持續停擺正衝擊航班預訂量，航空業對即將到來的假期旅遊旺季深感憂心。達菲則稱，他無意開除請病假的航管人員，指他們「只是想養家糊口。我懇請所有人重返工作崗位。」
為此，美國航空、聯合航空、達美航空以及西南航空等美國四大航空公司，與全美飛航管制員協會均呼籲國會迅速通過臨時撥款法案，使政府恢復運作。報導指出，政府停擺加劇機場現有人手短缺問題，恐將引發類似2019年結束長達35天政府關門後的廣泛混亂。
更多太報報導
法官裁定繼續支付補助 川普政府稱將部分發放食物券
川普辦《大亨小傳》主題奢華派對 遭批無視民間疾苦
川普出大絕招逼民主黨讓步 促廢參院「阻撓議事」規則反遭共和黨抵抗
其他人也在看
0-6歲公費疫苗要打9種 醫師好累！北市加碼補助接種每劑100元
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 獎勵第一線醫療人員打疫苗的辛勞，繼中央的疾管署宣布明年預計將疫苗接種處置費從100元翻倍至200元之後，台北市則是確定再加碼！台北市衛生局今（3）日指出，明年起只要是設籍台北市的0至6歲幼兒接種公費常規疫苗，每一劑將再補助100元接種業務費。 國內防疫首重公費疫苗的接種，而疫苗接種處置費就是指政府支付給醫療院所接種公...匯流新聞網 ・ 22 小時前
女控遭送精神科醫院強制診治 屏衛生局：符合程序
（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）媒體報導屏東一名女子酒後身體不適，向警求助，告知神經痛病史，卻被送至精神專科醫院治療，指控強制診治並遭不當對待。縣衛生局表示，就醫符合程序，診治過程皆知情同意。中央社 ・ 12 小時前
奪命肺炎升溫！北市10大死因第3 衛生局籲65歲以上接種疫苗
近日天氣轉涼，感染呼吸道疾病患者增加。北市衛生局指出，肺炎不僅是台北市10大死因第3名，更是導致長者死亡的常見疾病。衛生局呼籲，65歲以上民眾可接種公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，以降低肺炎威脅；自11月起，開放第二階段50至64歲民眾接種新冠疫苗以及流感疫苗。中時新聞網 ・ 21 小時前
網傳南市羊肉餐飲業者地面切肉 衛生局說明稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】針對近日民眾於網路反映本市羊肉餐飲業者人員於地上處理食材，恐有衛生安全疑互傳媒 ・ 11 小時前
台南某羊肉店員工地上切肉 衛生局告誡再犯開罰
（中央社記者楊思瑞台南3日電）近日有民眾在網路發文反映台南市某羊肉餐飲店於地上處理食材，恐有衛生安全疑慮，市衛生局會同消保官稽查，業者坦承當事員工因手扭傷，於地面切肉，當場告誡若再犯將開罰。中央社 ・ 15 小時前
台中公費疫苗開打 長者、幼童接種送好禮
[NOWnews今日新聞]台中市衛生局提醒，依中央公告114年度公費流感及新冠疫苗第二階段接種將即日開跑，對象為50至64歲無高風險慢性病成人，鼓勵符合資格的市民儘早前往接種，提升免疫力。 ...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
公費流感疫苗50歲以上可接種 南投中寮衛生所湧進大批施打民眾
今年公費流感疫苗及新冠（LP.8.1）疫苗接種作業，從昨（1日）起擴大開放50至64歲一般民眾接種，由於適逢假日，南投縣多數醫療院所並未提供接種服務，但仍有中寮鄉衛生所犧牲假日提供鄉親施打；另南投市衛生所也在平山里活動中設接種站，均有大批民眾前往接種，南投縣衛生局呼籲民眾把握時間，儘速前往各合約醫療自由時報 ・ 1 天前
嘉市推出接種流感、新冠疫苗 市民抽好禮活動
（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市政府衛生局為鼓勵嘉義市民踴躍接種疫苗，提升自身免疫保護力，推出「打疫苗，抽好禮」 […]引新聞 ・ 13 小時前
接種流感新冠疫苗 嘉義市民人人有機會抽好禮
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】為鼓勵嘉義市市民踴躍接種疫苗，提升自身免疫保護力，嘉義市政府衛生局推出「打疫苗，台灣好報 ・ 18 小時前
北市推動幼兒常規疫苗 將補助接種業務費每劑100元
（中央社記者楊淑閔台北3日電）台北市衛生局今天表示，自115年起，只要是台北市幼兒常規疫苗合約醫療院所，為設籍北市0到6歲幼兒接種公費常規疫苗，每劑將補助100元接種業務費，待市議會通過後實施。中央社 ・ 20 小時前
非洲豬瘟案場台中豬農父子涉業務登載不實 凌晨遭羈押禁見
台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟案例，疫調過程中發現死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，且從5月起廚餘蒸煮照片上傳次數出現異常，補傳照片多為10月拍攝，疑有偽造情形。檢方3日約談豬農陳姓父子、台中市養豬協會2名中廣新聞網 ・ 2 小時前
救災回歸科學治理 立委不要只顧著面向鏡頭
楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學鏡報 ・ 1 天前
不在籍投票可行？立院民眾黨團提案 強調「國內移轉」不擴及海外
立法院民眾黨團將「不在籍投票草案」列為本會期優先法案，該案民眾黨在去年已提出，並已經付委等候審查。草案明定不在籍投票可透過轉移投票、指定場所投票進行，民眾黨團人士也強調，民眾黨版不在籍投票為「國內移轉投票」，「範圍侷限在台澎金馬，並未擴及到海外」。自由時報 ・ 1 天前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 2 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 21 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 22 小時前