政府關門34天！全美航班誤點激增 運輸部長：或全面關閉領空

美國政府停擺進入第34天，可能追平2019年35天的最高紀錄，但此舉已造成航管人員因薪資問題而缺勤激增，導致更多航班誤點或取消，影響旅客高達320萬人次。美國運輸部長達菲警告，若政府持續「關門」，將會關閉全美領空。

路透社報導，美國政府停擺讓1萬3000名飛航管制員和5萬名運輸安全局（TSA）人員必須無薪工作後，各地機場航管人員出現請假潮而導致航班延誤。美國聯邦航空總署（FAA）指出，週一已有將近2900個航班延誤，德州達拉斯和奧斯汀機場也出現誤點情形。

對此，達菲（Sean Duffy）向財經媒體CNBC表示：「如果我們認為飛行不安全...（屆時）將關閉整個空域，不會讓民眾使用。」但他也強調，目前尚未到這個地步，並指現階段只是嚴重誤點。達菲此前警告，若政府持續停擺導致航空風險過高，川普政府將會關閉全國航空系統。

FAA上週五指出，全美30座最繁忙機場中，近半數面臨航管人員短缺，導致當天超過6200班航班誤點、500班取消，創政府停擺以來單日最嚴重紀錄，其中紐約地區的航管人員缺勤比例更高達8成。

美國政府自10月1日停擺以來，美國航空協會（Airlines for America）的數據顯示，因航班延誤或取消而受影響的旅客已超過320萬人次，光是上週五就有30萬人次受影響。該協會指出，10月份16%的航班延誤源於人力問題，遠高於政府關門前的5%，11月份前兩天的比例更攀升至79%。

聯合航空執行長柯比（Scott Kirby）表示，政府持續停擺正衝擊航班預訂量，航空業對即將到來的假期旅遊旺季深感憂心。達菲則稱，他無意開除請病假的航管人員，指他們「只是想養家糊口。我懇請所有人重返工作崗位。」

為此，美國航空、聯合航空、達美航空以及西南航空等美國四大航空公司，與全美飛航管制員協會均呼籲國會迅速通過臨時撥款法案，使政府恢復運作。報導指出，政府停擺加劇機場現有人手短缺問題，恐將引發類似2019年結束長達35天政府關門後的廣泛混亂。

