政府霸氣出手顧老農！津貼調漲至每月1萬 修法後領取資格曝光

政府出手照顧老農！行政院今（15）日通過由農業部擬具的《老年農民福利津貼暫行條例》第2條、第4條及第7條修正草案（下稱老農津貼暫行條例），提升老年農民福利津貼（老農津貼）發放額、調整排富標準，預計53萬名以上老農受惠，盼能進一步為老農提升晚年的基本生活保障。農業部指出，修法後的發放額度，將由現行每月8110元調整至1萬；另，增訂額度檢討機制，維持老年農民實質購買力。

農業部說明，考量近年物價持續上漲，現行老農津貼發放額，度已難以充分支應基本生活所需。因此，規劃發放額度由現行每月8110元，調整至1萬，使津貼水準更貼近現行生活成本，實質照顧老年農民基本生活需求。

另依老農津貼暫行條例第4條規定，農業部指出，原本採每4年依消費者物價指數（CPI）成長率調整一次，但因基期偏低、調整幅度有限，難以即時反映物價波動；因此，這次除了直接調升額度以外，還另增訂額度檢討機制。農業部表示，於定期調整後2年，CPI累計成長率達3%即啟動調整程序，以維持老年農民實質購買力，讓制度更具彈性與即時性。

另一方面，鑒於老農津貼自2013年實施排富規定，相關所得及財產門檻已超過13年沒調整，與實際經濟環境及資產水準已有落差；為使制度更合理，農業部也同步檢討排富標準。農業部指，這次修正內容包括：將「農業所得以外」之個人綜合所得稅各類所得總額門檻，由50萬調整至60萬；個人所有土地及房屋財產價值門檻，由500萬調至1025萬；並明定，未來調整發放額度時，每4年依CPI成長率、以及公告土地現值調幅同步檢討調整，建立與時俱進的排富機制。

同時，為落實居住正義，農業部提到，將刪除「唯一自住房屋」扣除額上限，避免僅因自住需求，而被排除於津貼保障之外。

農業部進一步統整，本次老農津貼暫行條例第2條、第4條及第7條修正草案，重點包括：一、配合行政院組織調整，修正中央主管機關名稱；二、明定老農津貼發放額度調整至每月1萬，並建立定期調整後2年的檢討機制，適時反映物價及生活成本變動，相關新增經費也由中央全額負擔，同時合理調整排富標準及建立調整機制；三、明定修正條文公布後，第4條施行日期由行政院定之。

農業部希望，透過本次修法，能讓政府在制度公平與財政穩健前提下，持續合理照顧老年農民生活，強化其晚年經濟安全。

