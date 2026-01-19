政府「2500億美元信保」恐拖垮財政？中經院長連賢明詳解影響：台積電本就用不到

台美關稅談判成功落幕，稅率調降為15%不疊加、台灣享232條款最惠國待遇，同時台企自主投資美國2500億美元，政府提供信用擔保2500億美元。而針對2500億美元的信用擔保，有討論質疑是否會拖垮財政、中小企業，對此，中華經濟研究院院長連賢明詳細解析，指出政府最終需要擔保的金額，不會超過250億美元，而且台積電等大廠要貸款，本就不需要政府擔保。

連賢明表示，目前有關對美關稅協議的討論，大概有3個問題。第一，政府提供的信用保證會不會拖垮台灣財政？會不會排擠台灣中小企業的投資？第二，美國商務部長到處喊說「先進製程美國要達到4成」，台灣半導體產業會不會整個被搬走？第三，這次的貿易協議到底談得好不好？為什麼有人講談得很好，有人講這是國難？

廣告 廣告

​​連賢明指出，這邊先回答第一題，政府承諾的2500億美元（近8兆新台幣）的信用保證，會不會拖垮台灣政府財政？排擠到中小企業的台灣投資？首先，經濟部已經說明，政府承諾的2500億美元信用保證，並不會使用現有的信保基金，也就是說，這個信保並不會排擠到國內中小企業所使用信保額度，不需要擔心中小企業在台灣投資會遭遇困難。​

連賢明解釋，那政府要用多少經費，來支持2500億美元的信保呢？要估計這個數目，須先了解什麼是「信用保證」。所謂信用保證，主要是因為企業不見得有海外投資經驗，進行投資時台灣往來銀行若沒有承做外國貸款，或美國金融機構沒有這些企業的信貸紀錄，就會很難取得貸款進行投資。這時候，政府就可以透過信用保證來協助這些廠商，讓金融機構願意提供貸款、進行投資。

連賢明指出，以這個理由來看，信用貸款對象很清楚就是針對中小企業。目前承諾在美國投資的廠商，不論是台積電或鴻海或電子五哥，都有相當豐富的海外投資經驗，公司現金流和債信良好，根本不需要政府來保證取得貸款。在現有民間承諾的2500億美元中，需要政府擔保估計不到十分之一。「也就是說，政府保證金額應該不會超過250億美元。」

​​​​連賢明分析，若以台灣中小企業信保基金的經驗，一塊錢大概最少可以承作10塊的生意（目前信保基金承作比例約1：13-14），政府這次的信保需要提撥金額，應該在25億美元以下；若再區分為4年提撥，政府每年僅需提撥金額在150億新台幣左右，遠低於政府財政可負擔的規模。​

​​​​​連賢明提到，此外，根據信保基金的數據，台灣中小企業在信保基金的壞賬率低於1.5%，政府提撥這些信保基金，很可能和每次護盤的國發基金一樣，最後應該大機率能夠獲利，外界不需要看到2500億美元就覺得台灣沒有辦法負擔，排擠到中小企業的投資。​

連賢明直言，台灣銀行體系現在光超額儲蓄，就有3、4兆台幣沒辦法消化，假設可以透過這些措施增加民間投資，對台灣的經濟反而有幫助。

更多風傳媒報導

