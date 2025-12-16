（圖／本報系資料照）

馬祖防衛指揮部近日爆出數十名官兵出租金融帳戶供詐騙集團使用，涉案人數超過一個連級單位，案件時間更綿延近兩年。這不是一樁單純的軍紀案件，而是對國軍內部管理與保防機制的嚴峻警訊。

國防部在事件曝光後迅速止血，宣布調職馬防部指揮官劉慎謨中將，試圖展現追究指揮責任的態度。然而，在高層急於止血的同時，眾人更關切的另一個問題卻始終未被正面回應：長年主責「保防」與「軍紀教育」的政戰系統，是否同樣難辭其咎？

根據檢警初步偵辦，涉案官兵稱以每月數千元代價出借帳戶，甚至出現同袍相互介紹、在部隊內形成「上下線」的情況。對再三強調軍紀嚴明、內控嚴密的部隊而言，如此規模、如此長期的違法行為，顯然已非零星個案，而是管理體系失靈的具體表現。

國防部對外說明，已成立「國軍詐欺防制工作小組」，將從法治教育、基層宣導與跨單位聯繫等面向進行全面檢討。但對於政戰系統是否出現情蒐與預警斷層，卻僅以「靜待調查結果」略微帶過，未能釐清權責分工，反而引發外界更多質疑。

事實上，熟悉軍中運作者皆知，官兵財務異常、接觸可疑人士、生活狀況失序，本就屬於政戰保防應主動掌握的風險指標。此次案件能在偏遠外島持續近兩年而未被即時察覺，顯示政戰系統未能有效發揮預警與防範功能。

與其讓政戰業務與其他單位繼續疊床架屋，不如誠實面對現實：哪些保防、法紀與人員管理職能，應回歸專業業務單位？哪些重複、低效的政戰功能，是否應裁撤或大幅縮編？這不只是組織調整的技術問題，而是攸關國軍戰力與紀律文化的根本改革。（作者為政策研究員）