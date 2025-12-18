政戰學院新聞系影展 捕捉跨世代交流溫度

記者連琳／綜合報導

國防大學政治作戰學院新聞學系116年班昨日舉辦「匠心映像」影展開幕典禮，由政戰學院院長唐少將主持，展覽運用多元影像載具，涵蓋數位相機、底片攝影及空拍影像等形式，呈現116年班學生自入學以來，在攝影、影像製作及數位媒體等領域，所累積的專業技術與創作體悟，展現新聞教育結合理論與實務的扎實能量。

明年適逢政戰學院74週年院慶，政戰學院辦理一系列教學成果展，新聞系昨日於系館辦理年度影展「匠心映像」，內容涵蓋「匠心映像」數位相機攝影展區、「《快門的第二章》，荏苒相遇」公益攝影展區、「迴光」底片攝影展區，以及「N 25.13° E121.49°」空拍攝影展區，並結合二年級「新聞人的眼，捕捉日常的永恆」學習成果展，展現新聞系教學成果與學習傳承。

116年班學生以新聞人的觀察力走入職人手作現場，透過鏡頭捕捉專注勞動的瞬間，呈現技藝背後的故事與精神；公益攝影展則以紀錄短片呈現學生前往養老院陪伴長者學習使用相機的過程，並同步展出多件長者創作作品及「師生」合影，透過影像留存轉瞬即逝的光影，也記錄跨世代交流所累積的人生溫度。

國防大學政治作戰學院新聞學系116年班昨日舉辦「74週年院慶暨教學成果展開幕典禮」，由政戰學院院長唐少將進行剪綵儀式，展現新聞教育結合理論與實務的扎實能量。（記者連琳攝）

政戰學院院長唐少將致詞時表示，本次影展特別運用多元影像載具，涵蓋數位相機等形式，彰顯政戰學院新聞教育持續精進的理念。（記者連琳攝）