【政戰學院74週年院慶】傑出校友榮耀感恩 績優學生期許未來

記者葉軒瑜／專訪

政戰學院邁入第74個年頭，不僅培育無數政戰幹部投入軍旅，他們卸下軍服後，仍謹記母校精神教育，持續飲水思源為國家服務。今年院慶獲頒「國防貢獻菁英獎」的校友朱國榮，曾任憲指部文宣心戰組組長、漢聲廣播電臺臺北臺副臺長、華視《莒光園地》節目主持人，退伍迄今仍擔任復興崗校友總會等榮民社團活動主持人，以實際行動回饋母校與服務校友。

朱國榮表示，能受邀返校參與院慶活動，並登臺領獎，她感到十分榮幸；回顧復興崗求學與服役歷程，她深刻感謝母校在價值觀養成與專業訓練上的栽培，期盼未來持續以實際行動延續政戰精神，在不同崗位持續為國防與社會盡一分心力。

此外，榮獲「任卓宣教授獎學金」的政治系4年級學生楊政鑫指出，4年來在學校無論學術、軍事專業課程，都讓他累積不少茁壯的養分，且從入伍開始培養的服從忍耐，一直到入學後擔任幹部的指揮決策，都讓他不斷蓄積成為優秀軍官的能量。展望未來，他期許這樣的寶貴經驗能在日後的軍旅生涯發揮，為國家貢獻一己之力。

傑出校友朱國榮。（記者葉軒瑜攝）

政治系學生楊政鑫。（記者葉軒瑜攝）