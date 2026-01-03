【政戰學院74週年院慶】師生校友歡聚 見證創新發展成果

記者葉軒瑜／臺北報導

國防大學政治作戰學院昨日舉辦「74週年院慶慶祝大會」，邀請歷屆校友及在校師生共襄盛舉，以及規劃系所成果展、師生園遊會等豐富活動。院長唐少將感謝前輩先進以及歷任校、院長，為學院學術、人文等發展奠基，期勉學院持續創新發展，精進系所研究能量，進一步打造專業學術殿堂。

園遊會、藝術聯展 熱鬧非凡

政戰學院「74週年院慶慶祝大會」昨日在復興崗校區舉辦，由唐院長主持，並頒發已故名作詞家黃瑩「終身傑出貢獻獎」，以及12位傑出校友獎項。此外，也規劃「軍歌傳唱－紀念名作詞家黃瑩」、「師生園遊會」、「系所成果展」及「游於藝．萬物有情—李寶龍、沈禎、陳合成聯展」等活動，期藉此見證學院發展新里程碑。

唐院長致詞時表示，政戰學院在前輩先進以及歷任校、院長的精心擘劃下，在學術、人文等方面奠定穩固根基，且近年不僅年度諮商心理師與社會工作師證照考試錄取率，高於全國平均水準，藝文與學術發展上也都有豐碩成果；同時，他也提及近期教師黃筱薌出版《國軍政戰制度的貢獻與價值》乙書，深刻闡述政戰制度的重要性，是院慶別具意義的賀禮。

精進校務 打造專業學術殿堂

唐院長指出，未來學院持續深化「軍事社會科學研究」與「政戰專業領域」的創新發展，精進各系所研究能量，強化政戰專業職能教育，建構完善的校園環境，進一步打造專業學術殿堂。

此外，院慶活動也安排學生大隊以行進間軍歌演唱形式，傳唱〈英雄好漢在一班〉、〈我有一枝槍〉、〈夜襲〉、〈我們愛國旗〉等軍歌，除紀念軍歌文化傳承，也向創作者名作詞家黃瑩致敬。另方面，在曉園周邊同步舉行師生園遊會與各學系教學成果展，則透過互動展示與成果發表，展現軍校生藝文軟實力，讓來賓近距離感受學院的人文底蘊與校園風貌。

國防大學政治作戰學院昨日舉辦「74週年院慶慶祝大會」，並安排學生行進間演唱〈我們愛國旗〉等軍歌，緬懷黃瑩老師一生為國軍部隊及藝術文化教育，奠定深厚基礎的貢獻，也象徵政戰精神的延續與傳承。（記者葉軒瑜攝）

國防大學政治作戰學院昨日舉辦「74週年院慶慶祝大會」，由院長唐少將主持，並頒獎表揚傑出校友。（記者葉軒瑜攝）

「74週年院慶慶祝大會」頒發「終生傑出貢獻獎」等13位傑出校友獎項，並合影留念。（記者葉軒瑜攝）

校友在慶祝活動當天同步舉辦同學會，並在精神堡壘前合影。（政戰學院38期提供）

曉園周邊同步舉行師生園遊會與各學系教學成果展，現場氣氛熱絡。（記者葉軒瑜攝）