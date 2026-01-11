政戰少尉歷練基層部隊排長 陸軍證實今年起恢復

國軍政戰幹部過去都必須先歷練基層連隊的排長等職務，以累積部隊實務經驗，不過從2014年起，陸軍因為連級的輔導長嚴重缺員，將政戰官科初官改為可直接派任連輔導長。目前傳出自2026年起，國防大學政戰學院及大學儲備軍官訓練團（ROTC）畢業的政戰少尉，不分男女都將恢復歷練排長職務。對此，陸軍司令部證實有此規劃，以累積政戰軍官的部隊運作、管理、實務經驗。

政戰學院畢業的少尉軍官。(圖/截自國防部發言人臉書)

陸軍指出，自2014年起，由於連級的輔導長缺員影響，將政戰官科初官原先派任排長的規定，彈性調整為可派任排長或連輔導長。

陸軍表示，考量連、營級是實際第一線執行任務的部隊，而輔導長亦是主官的五級代理人之一，必須具備部隊指揮能力與軍事職能，透過歷練排長的經歷，累積部隊運作、管理、實務經驗，更藉實際參與戰演訓，提升軍事職能，嫻熟建制武器操作、運用與部隊指揮能力，不僅能協助主官達成戰、演訓任務，也能培養職務代理人的責任與能力。

