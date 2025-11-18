政戰局內部清查「逮現役少校淪共諜」 國防部：強烈譴責少數官兵叛國行為

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

檢調破獲共諜案，發現港籍男子丁小琥多次假藉商務活動或觀光名義申請來台，發展共諜組織並刺探、收集機密資料。而國防部今(18)日指出，政戰局楊姓少校舉止涉疑，經調查後北檢依涉犯國家安全法等罪責，起訴楊姓、呂姓等2名現役軍人，及丁姓等5名犯嫌。國防部也表示，強烈譴責少數官兵違背忠誠義務等叛國行為。

國防部表示，政治作戰局執行內部清查作業時，發現楊姓少校舉止涉疑，即依國安聯防機制，通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦。案經嚴密蒐證及損害管控，循線查獲上游不法組織，報請台灣高等檢察署統合台北地檢署偵辦，依涉犯國家安全法等罪責，起訴楊姓、呂姓等2名現役軍人，及丁姓等5名犯嫌。

國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對台滲透攻堅未曾間斷，並積極在台發展組織。國防部對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為予以強烈譴責，已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證，並持續深化反情報教育，提升官兵安全意識；另運用國安聯防機制密切協作，共同維護國家安全。

