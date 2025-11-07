政敵裴洛西宣布退休 川普毒舌：邪惡的女人、退得好

美國前眾議院議長裴洛西向來批評川普不遺餘力。圖為川普2019年在國會發表演說後，裴洛西給了奇怪的表情和拍手手勢。路透社



批評川普不遺餘力的美國前眾議院議長裴洛西宣布不再尋求連任，將於明年底告別政壇。川普週四（11/6）對此表示開心，不忘毒舌批評裴洛西是「邪惡的女人」，稱退休才是她對這個國家所做過最好的抉擇。

川普週四在白宮橢圓辦公室被記者問到，如何評論裴洛西（Nancy Pelosi）的退休宣言？他回說：「我很高興她要退休了。我認為她退休才是對我國所做出的最棒貢獻。我認為她是我國的巨大負債。她是一個邪惡的女人，工作表現很糟，對國家造成很多傷害和名譽損傷。我覺得她糟糕透了。」

自川普入主白宮以來，裴洛西一直是他最嚴厲的批判者。在川普第一任期時擔任眾院議長的裴洛西，主持了對川普的兩次彈劾案：第一次是在2019年，指控他濫用職權；第二次則是在2021年，起因是支持川普的暴徒於1月6日衝擊美國國會大廈。

2020年，川普在國會發表國情演說後，裴洛西當場撕掉演講稿，相當不給川普情面。裴洛西也沒有參加川普第二任期的就職典禮。

美國前眾議院議長裴洛西2020年在川普於國會發表完國情咨文後撕掉講稿引發熱議。路透社

裴洛西最近接受CNN訪問時稱川普是「邪惡的生物」「地表上最糟糕的事物」。當被問及為何如此形容川普時？裴洛西指川普「一點也不遵守憲法」。

現年85歲的裴洛西週四上午透過影片宣布，她決定明年期中選舉不會繼續競選連任，並將在2027年任期結束後退休。

