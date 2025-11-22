政敵首會後一改態度！川普讚曼達尼：他會做好市長工作
編譯林浩博／綜合報導
美國總統川普與紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani），兩個政敵於21日首度會面。但不同於兩人多月來的隔空互罵，現場不見劍拔弩張的緊張氣氛，反倒是一團和氣。會後川普還稱讚曼達尼是「很棒的市長」，並預言他會做好市長的工作，自己也會幫助他成功。
「暴君」與「共產黨人」的友好會面
《紐約時報》報導，短短幾週前，川普才向紐約市民警告，說選出曼達尼當市長，恐怕會毀了這座全美最大城市。但21日這天，川普與曼達尼兩人，卻在白宮橢圓形辦公室展現不可思議的友好氛圍。
川普說道：「我預計會幫助他，而非傷害他──是那種很大的幫助，我認為這位市長能做到真正很棒的一些事情。」
曼達尼也曾在選戰期間，誓言要挺身對抗川普。可是這天，他則說兩人的會談具有「建設性」，自己期待與川普攜手改善紐約的生活。
紐約市長選情激烈，川普雖非候選人，也積極隔空參與，多次批評曼達尼是「共產黨人」。曼達尼也還以顏色，給川普貼上「暴君」的標籤。不過，兩人首次會面後，卻是向媒體展現了正面、樂觀的基調，對方發言時，也不時點頭表達同意。至於會凸顯兩人矛盾立場的問題，全都擱置了一旁。
曼達尼稱：「我真正感謝總統的是，這場會議我們不專注在彼此諸多的歧見，而是聚焦我們的共同目的，即服務紐約市民。」
各自的盤算
《紐約時報》分析，曼達尼年輕、又有公眾魅力，川普基本盤所關注的民生議題，也正是他所主打的政見所在。藉由公開與他和解，川普可顯得和曼達尼是同一陣線。再加上物價高漲、民眾生計難以負擔的問題，成了民主黨本月選舉奪勝的殺手鐧，逼得川普必須重新標榜共和黨是「苦民所苦」的政黨。
至於曼達尼這邊，儘管川普喜怒無常，自己與他的會面、自己與他的個人關係，卻會在往後幾個月，大大影響紐約市。許多市民都憂心，隨著曼達尼明年元旦就任市長，川普即會派出國民兵進駐城市，或是用別的辦法「懲罰」紐約市。所幸目前看來，曼達尼暫時解除了這項危機。川普於21日就表示：「他（曼德尼）做得越好，我就越開心。」
川普與曼達尼談了約45分鐘，他另外還給對方一趟白宮西翼的導覽。據其幕僚所說，川普設法讓這場會面成功，過去兩天與部屬的私下談話中，也對曼達尼讚譽有加。就怕與外國領袖當面吵架的事件重演，這次會談直到結束，才開放媒體進入橢圓形辦公室。川普當天在會前也在接受福斯新聞電台（Fox News Radio）的專訪中，稱讚了曼達尼。
川普會後也評價曼達尼：「我們雙方達成的共識，比我所預想的還多。」
審慎樂觀
曼達尼的左派盟友對於會面結果審慎樂觀。紐約市主要工商團體的領袖懷爾德（Kathryn S. Wylde）稱：「我們年輕市長當選人在這次會面所展現的領導力與自律，沒有什麼比這，更能證明我們城市的未來幾年，將是一片光明。從會後的結果，他與總統顯然有了一場正面交流。」
曼達尼出生於烏干達，小時候即隨家人搬至紐約生活。他一直以來都強烈抨擊川普的移民政策。3月他即與川普的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）當面對峙，相關影片還在社群媒體瘋傳。影片當中，曼達尼遭州警攔阻，但仍無法阻止他高聲斥責霍曼。
但這次與川普的見面，曼達尼會後告訴媒體，自己向川普傳達了對移民抓捕行動的擔憂，包括近期一次涉及一對母子的拘捕。曼達尼的心腹丘奇（Elle Bisgaard-Church）一同與會，她稱會議振奮人心，因為有機會與總統討論城市的生計負擔問題。據丘奇所說，他們在會議中清楚點出了分歧。
川普對曼達尼態度友善，與他20日對民主黨議員的抨擊大相逕庭，那時他痛罵議員們「煽動叛亂」，呼籲將這些人「處以死刑」。
川普盟友希望總統更強硬
不過，川普的部分盟友，卻對會議大失所望。川普並未如他們的期待，強硬抨擊曼達尼對以色列的批判立場。意圖角逐紐約州長寶座的共和黨籍眾議員史蒂芬妮克（Elise Stefanik），曾稱曼達尼是「聖戰份子」，但川普對此說法卻持有異議。
川普形容曼達尼：「我見到一個相當理性的人。我見到一個想讓紐約再次偉大的人。」
史蒂芬妮克則在社群平台無奈發文，稱她「只能承認我們對此意見分歧」，但文中她仍堅持：「他（曼達尼）就是名聖戰份子。」
但《紐約時報》認為，川普對曼達尼的友善，可能稍縱即逝，因為一旦抨擊曼達尼有助於他自己與共和黨，他就會轉向。
川普對紐約的執著
《紐約時報》另指出，紐約是川普出生成長的地方，他也在這座城市擁有許多房地產，這使得他對紐約很執著，進而行塑了他對曼達尼的態度。
川普說：「我總是說，其中一件哪天我想做的事情就是，成為紐約市長。」
會議期間的多個時候，川普都站出來，為曼達尼擋下記者的尖銳提問。曼達尼被記者逼問，他是否認為川普是「法西斯份子」之時，川普也輕拍他的手臂，建議他回答「是」即可。
川普跟曼達尼說：「沒事的，你只需說是。這比較輕鬆，這比解釋老半天輕鬆多了。」
記者質問曼達尼稱川普是「暴君」時，川普也出面打斷：「我被叫過比暴君更惡劣的稱呼。這並不算什麼羞辱。」
當也記者質疑曼達尼為何搭機來華府，而非選擇較為環保的搭火車，川普又出來擋槍：「但他飛過來，也快多了。那是個很長的路程。我支持你的決定。」
