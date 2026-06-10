政次兼任中選會委員遭質疑 黃謀信：獨立性不變

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者高華謙台北10日電）行政院補提名法務部政務次長黃謀信為中選會委員，在野黨立委關切政務官行政身分能否與中選會獨立性切割。黃謀信說，他在法務部擔任查察賄選角色的獨立性，不會因為到中選會就產生質變，且他擔任檢察官30年，最核心價值就是獨立性。

立法院會3月13日投票通過中選會主委被提名人游盈隆等4委員人事案，副主委被提名人胡博硯等3人遭封殺。行政院4月21日任命游盈隆等4位委員，並補提名前行政院參事沈淑妃為委員並為副主委，律師蔡維哲、黃謀信為中選會委員，立法院內政委員會今天進行審查。

廣告 廣告

民眾黨立委洪毓祥質疑，黃謀信擔任法務部政務次長是政務官，但中選會有獨立、超越黨派的中立性要求，若獲任命該如何切割。

黃謀信表示，法務部跟中選會工作重疊部分，就是查察賄選，相信這不管在哪個機關都是普世價值。他在法務部擔任查察賄選行政角色的獨立性，不會因為他到中選會就產生質變。另外，他擔任30年的檢察官，最核心價值與最大自我要求就是獨立性。

洪毓祥追問，若擔任中選會委員，是否可能辭去政務官。黃謀信說，依中央選舉委員會組織法規定，中選會委員是無給職兼任，這是制度使然，只有主委、副主委是專任。

內政委員會召委、民進黨立委李柏毅不認同在野黨所說，檢察官出身的法務部次長會行政不中立。

黃謀信強調，在30年檢察官生涯中，自認沒受到任何政治上壓力，包括該怎麼辦、不該怎麼辦案等，他本身也不曾對下屬這麼做。該怎麼辦、就怎麼辦。

國民黨立委徐欣瑩說，中選會委員絕不是法務部派駐在中選會的政務代表，是否能切斷與行政權連結，守住中選會的獨立與專業。

黃謀信重申，檢察官的公正性、獨立性、依法行政就是一生的指示跟他個人的要求，這個DNA不會因為今天到中選會就不一樣，擔任中選會委員，無論是法律規定或民眾期待也好，都要求客觀中立性，他非常有把握，「沒有任何一人敢來挑戰我的獨立性跟客觀性」。（編輯：萬淑彰）1150610