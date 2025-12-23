政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

48歲的卡馬利奇(Daniel Kamalić)在紐約市土生土長，一路讀到麻省理工學院(MIT)，從沒想過還要擁有除了美國之外的國籍。他的父親伊凡(Ivan Kamalić)1960年代在青少年時期乘船從亞德里亞海逃離南斯拉夫，沉船之後被義大利貨輪救起，後來被送往難民營，經過波折終於抵達美國。

英國衛報報導，卡馬利奇說，父親很少提及祖國，不過父親2011年過世之後，他對追根溯源感覺變得強烈，川普總統二度執政讓他開始認真搜集文件。南斯拉夫1991年宣布獨立成為克羅埃西亞，2013年加入歐盟，卡馬利奇今春向克羅埃西亞申請入籍，因為擔心川普政府削減藝術經費會影響他的職業發展。

在美出生權 不再有保障

卡馬利奇表示，以往在美國視為理所當然的權利，如今不再有保障。他說，愈多事件發生，愈擔心自己有朝一日將淪為從美國出逃的政治犯，如同當年父親逃離南斯拉夫一樣。他說，擁有克羅埃西亞國籍之後，可以到歐洲旅遊或工作，不受限制，「倘若最糟糕的狀況出現，我希望擁有逃生路線」。

今年5月，英國媒體報導指出，申請入籍英國的美國公民，創下21年開始統計以來的最高紀錄，絕大多數入籍案例是以家族血統做為申請理由。

申請雙重國籍 5年增500%

美國並沒有雙重國籍人數統計的官方數據，不過，根據半島電視台(Al Jazeera)從法律機構取得資料，透過血統繼承(jus sanguinis)申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。

曾出版多版著作討論雙重國籍的天普大學(Temple University)法律教授史皮洛(Peter Spiro)說，過去幾年美國政治不穩定，加上新冠疫情因素，讓某些民眾嚴肅思考可能要到其他國家居住的現實。他說由此可見擁有雙重國籍的保險價值，擬妥備案的概念對美國人來說還是新鮮事。」

根據今年稍早的哈里斯民調(Harris Poll)，美國Z世代(Gen Z)與千禧世代(millennials)年輕人當中，大約66%認為擁有雙重國籍是理想目標，好處包括能有更多旅行自由、經濟利益以及文化連結。

