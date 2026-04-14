白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
政治人物挨轟致詞太久…白沙屯媽祖起駕錯過吉時？主委還原真相
生活中心／巫旻璇報導
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖年度徒步前往北港朝天宮進香活動，13日凌晨正式展開。然而在起駕儀式上，因現場安排十多位政治人物依序發言，致詞時間過長，引發部分信徒不滿，現場甚至出現噓聲，質疑流程本末倒置，也認為因此影響原定起駕時辰。對此，拱天宮主委洪文華回應，今年為首次由三尊媽祖同時出巡，轎內安座程序較為繁複，光是確認神尊位置與固定狀況就耗費近一小時，待相關作業完成後才安排來賓致詞。他也強調，廟方將檢討整體流程，未來會做出調整與改善。
拱天宮主委洪文華說明，今年為三尊媽祖首次同時出巡，其中爐主媽體型較小，與其他媽祖在安置方式上有所不同，工作人員需花更多時間調整位置與固定方式，整體安座程序耗時近一小時。（圖／翻攝自YouTube@白沙屯媽祖網路電視台）
適逢2026大選年，白沙屯媽祖起駕典禮吸引多位政壇重量級人物到場發言。然而流程進行期間，也引發部分信徒不滿，不少人湧入網路抱怨致詞時間過長，影響進香時程，「今年真的拖太久」、「政治人物可以不要一直講話嗎」、「連媽祖選的時辰都被打亂了」，有部分信徒認為焦點應回歸宗教儀式本身，直言「主角是媽祖，不是政治人物」、「不相關的發言真的沒必要」，甚至有人認為現場出現噓聲並不意外。此外，也有網友分享畫面指出，山邊照府王爺神轎在廟外等待期間，出現前後晃動、激動暴衝，引發熱議，信徒感嘆「連王爺都等不住了」。
不過，也有網友出面緩頰，指出「登轎」僅代表媽祖上轎時刻，後續安座過程需反覆確認固定狀況，確保安全無虞後才能正式啟程。對於外界質疑，拱天宮主委洪文華說明，今年為三尊媽祖首次同時出巡，其中爐主媽體型較小，與其他媽祖在安置方式上有所不同，工作人員需花更多時間調整位置與固定方式，整體安座程序耗時近一小時。洪文華也提到，去年致詞時間偏長已引發討論，苗栗縣長鍾東錦在典禮前曾提醒應縮短發言時間，以免引起反感；此次延誤主要仍與安座作業耗時較久有關，並非刻意拉長致詞，廟方後續將針對流程細節進行檢討與優化。
原文出處：政治人物挨轟講太久…白沙屯媽祖起駕錯過吉時？山邊王爺「突激動暴衝」主委還原真相
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白沙屯媽起駕慢是因政治人物詞所致 拱天宮主委：因3尊媽祖首次同行沒經驗
苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步往北港朝天宮進香，除了白沙屯媽、山邊媽，今年首次加入爐主媽同行，因今年起駕較晚，引發信眾質疑是因藍營政治人物致太長所致； 拱天宮主委洪文華指出，是因3尊媽祖首次同行，媽祖神尊在鑾轎內要固定妥當後才能出發，因為第一次沒有經驗，時間才拖比較久。
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生活中心／巫旻璇報導苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香，12日深夜起駕，今年加入爐主媽同行，「粉紅超跑」鑾轎內3尊媽祖引領逾46萬名香燈腳，展開為期8天7夜的進香路。不過就在起駕前，一段「竹北吊車大王」胡漢龑現身拱天宮的畫面在網路上引發熱議，只見主委洪文華、總幹事陳春發坐在有椅背的座椅上，而胡漢龑則坐在小小的低矮板凳，掀起部分網友質疑拱天宮失禮。對此，胡漢龑發聲回應經過。
吊車大王「坐矮凳」！拱天宮主委「坐大位」挨轟失禮 本尊還原真相
生活中心／綜合報導苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香12日深夜起駕，今年加入爐主媽同行，「粉紅超跑」鑾轎內3尊媽祖引領逾46萬名「香燈腳」，展開8天7夜充滿未知與挑戰的進香路。不過在起駕前，一段畫面在網路上引發討論，只見拱天宮主委洪文華、總幹事陳春發坐在有椅背的座椅上，而「竹北吊車大王」啟德企業董事長胡漢龑則坐在低矮板凳，引發部分網友質疑待客之道。不過，胡漢龑隨即出面說明，強調整體接待過程相當周到，並非外界所想像。
政治人物冗長致詞誤白沙屯起駕？廟方曝真相
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白沙媽祖衝鎮瀾宮駐駕！歷史首度達成「四媽相會」 顏清標接駕
[Newtalk新聞] 苗栗白沙屯拱天宮媽祖今日凌晨0時50分起駕，目前已來到台中，稍早在永信藥品短暫停駕15分鐘又啟程，接著進入文昌國小，並直衝大甲鎮瀾宮，鎮瀾宮董事長顏清標親自接駕，實現歷史上首次大甲媽、白沙媽、山邊媽、爐主媽的「四媽相會」。 白沙屯媽祖今年進香為「三媽合轎」，由白沙屯媽祖、山邊媽祖、以及拱天宮值年爐主媽共同參與，原先白沙屯媽祖鑾轎在順天路直行，一路直奔鎮瀾宮，但鑾轎突然迴轉進入德興路，接著又左轉去育德路，信徒們一度以為無緣見到「四媽會」，不料離開文昌國小後，白沙屯媽祖鑾轎在蔣公路左轉，衝進鎮瀾宮。 根據歷史紀錄，白沙屯媽祖駐駕鎮瀾宮的情況僅有3次，2006年回程時駐駕，為60年來首度駐駕紀錄，由顏清標董事長接駕。停駕紀錄則是有5次以上，以往都是白沙屯媽祖、山邊媽祖與大甲媽祖姐妹相見歡，今年還有拱天宮值年爐主媽參與，形成罕見四媽會。 今年報名跟隨白沙屯拱天宮媽祖前往北港進香的香燈腳高達46萬人，比起去年32萬人成長許多，同時也是首度「三媽同轎」，將展開8天7夜的進香之旅一路前往北港，預計在16日中午抵達北港北辰派出所，並於17日進行進火（刈火）儀式，最後在20日回鑾
罕見四媽會！白沙屯媽祖超嗨「衝進大甲鎮瀾宮」顏清標迎接
生活中心／巫旻璇報導苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動於12日深夜正式起駕，今年特別加入「爐主媽」隨行，「粉紅超跑」鑾轎內共有3尊媽祖同行，帶領超過46萬名香燈腳踏上為期8天7夜的進香之旅，行程充滿變數與考驗。今（13）日上午10時許，頭旗車駛入台中大甲市區，稍早「粉紅超跑」鑾轎也已抵達大甲鎮瀾宮，促成罕見的「四媽相會」場面。鎮瀾宮董事長顏清標親自到場迎接，現場氣氛熱烈。
迫不及待見姐妹！白沙屯媽祖鑾轎直衝+甩尾晃動 轎班慘甩飛跌倒畫面曝
一年一度白沙屯拱天宮媽祖前往北港進香，昨（12）日深夜11時55分正式登轎啟程。「粉紅超跑」一路狂飆趕路，今(13)日上午9點多進入台中市大甲區，先進入永信藥品再到文昌國小，鑾轎最後以小跑步的方式，直衝大甲鎮瀾宮，在門口左轉時，疑似鑾轎劇烈晃動，一名轎班人員不慎被離心力甩出去慘摔，配戴紅臂章的拱天宮委員陳弼宏為了及時扶起轎班人員也跌倒，幸好鑾轎安然無恙，順利進入大甲鎮瀾宮停駕，「4媽會」相見歡。
白沙屯媽祖顯神威！他為昏迷母「做1事」奇蹟好轉 獲扛轎3次淚崩
白沙屯拱天宮媽祖12日深夜啟程徒步進香，今年報名逾46萬人創歷史新高。信徒吳先生因母親鑽轎底祈福後奇蹟好轉，發願連走五年，見證媽祖神威。此次「粉紅超跑」直衝大甲鎮瀾宮，與大甲媽、山邊媽及爐主媽「四媽相會」，吸引信眾。廟方提醒香燈腳注意健康與環保。
快訊／白沙屯媽祖小跑步直奔大甲鎮瀾宮 罕見「四媽相會」顏清標接駕
一年一度白沙屯拱天宮媽祖前往北港進香，昨（12）日深夜11時55分正式登轎啟程。「粉紅超跑」一路狂飆趕路，經過多個信徒設置的休息站，都未停留，今(13)日上午9點多進入台中市大甲區，稍早在永信藥品短暫停駕15分鐘又啟程，接著進入文昌國小，讓小朋友鑽轎腳獲得庇佑。鑾轎最後以小跑步的方式，直衝甩尾大甲鎮瀾宮，鎮瀾宮董事長顏清標也來接駕，罕見的「4媽會」相見歡，引起大批信徒大聲歡呼。
吊車大王衝白沙屯「坐小板凳」遭冷落？本人澄清：廟方對我很客氣
苗栗通宵白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香，昨日（4/12）深夜起駕，不過啟程前「竹北吊車大王」胡漢龔現身拱天宮的畫面卻引起網友熱議，畫面中主委洪文華、總幹事陳春發坐在有椅背的座椅上，胡漢龔則坐在低矮的板凳上，引起網友批評拱天宮過於失禮。不過胡漢龔本人隨即出面澄清，當天是他自己主動要坐在板凳上，實際上廟方對他非常禮遇，呼籲外界別憑一張照片過度解讀。
網傳白沙屯媽祖「進香有禁忌」！拱天宮發聲闢謠
生活中心／李明融報導萬眾矚目的白沙屯拱天宮媽祖進香活動，於12日深夜11點55分正式登轎啟程，展開為期8天7夜的北港長征。今年除了山邊媽祖一如既往同行，拱天宮「值年爐主媽」也首度加入乘轎行列，寫下「三媽同轎」的神聖佳話，現場吸引超過46萬名香燈腳報名追隨，規模再創歷史高峰。
民眾黨「4大理由」開除李貞秀！鍾年晃「神翻譯」讓議員直呼：被仙人跳
即時中心／綜合報導李貞秀上任民眾黨不分區立委後，就爭議連連，不僅國籍問題遲遲未解，還爆料指新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元，引發黨內不滿；原先堅持不退位，但昨（13）日仍遭民眾黨中評會依《紀律評議裁決準則》第32條、第36條「開除黨籍」，短短70天便火速下台。對此，資深媒體人鍾年晃也用一句話「翻譯」民眾黨聲明中列出的4大理由，讓台北市議員簡舒培直呼「李貞秀被民眾黨仙人跳了！」
衝拱天宮「坐板凳」！廟方挨轟臭臉待客 吊車大王曝真相：是我不好意思
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖起駕，46萬名「香燈腳」跟隨進香。有網友在起駕前拍到「吊車大王」胡漢龑拱天宮主委洪文華、總幹事陳春發在辦公室聊天，卻讓胡漢龑做「小板凳」，兩人的表情還很嚴肅，引起外界議論，認為主人家「高高在上」。引發討論後，胡漢龑也親上火線回應，解釋兩人表情「嚴肅」的原因。
白沙屯媽祖11度停駕「這車廠」！信徒嗨喊：超級VIP見老朋友
白沙屯拱天宮媽祖進香昨（12）日深夜11時55分正式登轎啟程，將展開為期8天7夜北港進香行程，而進香的第一天，「粉紅超跑」約在今早7時19分停駕苗栗苑裡TOYOTA車廠。
白沙屯媽祖探望老朋友！11度停駕「這車廠」
生活中心／李筱舲報導一年一度苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香活動，於昨（12）日深夜子時起駕，展開為期8天7夜北港進香行程。本次進香報名人數突破46萬大關，創歷史新高，進香人潮與車陣擠爆台1線南北車道，場面十分壯觀。而進香第一天，「粉紅超跑」在今（13）早約7時19分停駕在苗栗苑裡TOYOTA車廠，事實上這已經不是媽祖第一次停駕了。
白沙屯媽祖路線不定! 前、現任轎班現身說法
中部中心／綜合報導白沙屯拱天宮媽祖，每年最大盛事，就是到北港進香，近年來報名人數，急速成長，去年人數高達30幾萬人，今年刷新紀錄，突破46萬人。白沙屯媽祖路線不固定，信徒只能跟在轎班後面走。我們找到老轎班與現任轎班，現身說法，他們異口同聲，行進的方向，全憑媽祖指引！來看民視深入報導。
拱天宮待客之道掀熱議 吊車大王曬合照再發聲：感謝熱情接待
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白沙屯媽祖首度三媽同轎 停駕鎮瀾宮上演四媽會
中部中心／綜合報導宗教界盛事，苗栗通霄拱天宮，白沙屯媽祖，13日凌晨起駕，今年除了白沙屯媽祖，山邊媽祖之外，轎子內，還多了爐主媽，三媽同轎，前往北港進香，而粉紅超跑，上午來到大甲區，最後轉進鎮瀾宮，與大甲媽相會，難得上演世紀四媽會。
百年首見！白沙屯媽祖徒步進香 首日停駕鎮瀾宮
白沙屯媽祖8天7夜徒步進香之旅展開，首日即出現歷史性畫面，進香隊伍約於上午10時50分停駕大甲鎮瀾宮，為百年來首度於去程首日在此休息，也提前促成話題十足的「雙媽會」，白沙屯媽進香隊伍預計下午2時再起駕出發。
2026大甲媽祖遶境4/17起駕、GPS定位直播、行程路線、交通方式、禁忌一次看
2026大甲媽祖遶境即將登場，遶境日期將於今（3日）由鎮瀾宮董事長擲筊確定進香出發的日期與時辰，大甲鎮瀾宮YT也將全程轉播，大甲媽遶境會在行前決定好行進的路線與時間，整個路線長達300多公里，會跨越四縣市（台中、彰化、雲林及嘉義）、21個區鄉鎮，過程通常需要九天八夜。