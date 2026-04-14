政治人物挨轟致詞太久…白沙屯媽祖起駕錯過吉時？主委還原真相

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生活中心／巫旻璇報導

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖年度徒步前往北港朝天宮進香活動，13日凌晨正式展開。然而在起駕儀式上，因現場安排十多位政治人物依序發言，致詞時間過長，引發部分信徒不滿，現場甚至出現噓聲，質疑流程本末倒置，也認為因此影響原定起駕時辰。對此，拱天宮主委洪文華回應，今年為首次由三尊媽祖同時出巡，轎內安座程序較為繁複，光是確認神尊位置與固定狀況就耗費近一小時，待相關作業完成後才安排來賓致詞。他也強調，廟方將檢討整體流程，未來會做出調整與改善。

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政治人物挨轟講太久…白沙屯媽祖起駕錯過吉時？山邊王爺「突激動暴衝」主委還原真相

拱天宮主委洪文華說明，今年為三尊媽祖首次同時出巡，其中爐主媽體型較小，與其他媽祖在安置方式上有所不同，工作人員需花更多時間調整位置與固定方式，整體安座程序耗時近一小時。（圖／翻攝自YouTube@白沙屯媽祖網路電視台）









適逢2026大選年，白沙屯媽祖起駕典禮吸引多位政壇重量級人物到場發言。然而流程進行期間，也引發部分信徒不滿，不少人湧入網路抱怨致詞時間過長，影響進香時程，「今年真的拖太久」、「政治人物可以不要一直講話嗎」、「連媽祖選的時辰都被打亂了」，有部分信徒認為焦點應回歸宗教儀式本身，直言「主角是媽祖，不是政治人物」、「不相關的發言真的沒必要」，甚至有人認為現場出現噓聲並不意外。此外，也有網友分享畫面指出，山邊照府王爺神轎在廟外等待期間，出現前後晃動、激動暴衝，引發熱議，信徒感嘆「連王爺都等不住了」。

不過，也有網友出面緩頰，指出「登轎」僅代表媽祖上轎時刻，後續安座過程需反覆確認固定狀況，確保安全無虞後才能正式啟程。對於外界質疑，拱天宮主委洪文華說明，今年為三尊媽祖首次同時出巡，其中爐主媽體型較小，與其他媽祖在安置方式上有所不同，工作人員需花更多時間調整位置與固定方式，整體安座程序耗時近一小時。洪文華也提到，去年致詞時間偏長已引發討論，苗栗縣長鍾東錦在典禮前曾提醒應縮短發言時間，以免引起反感；此次延誤主要仍與安座作業耗時較久有關，並非刻意拉長致詞，廟方後續將針對流程細節進行檢討與優化。

















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