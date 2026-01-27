政治人物掰掰！新台幣改版「臺灣之美」12主題亮相 最快「這時候」發行

新台幣鈔票改版已於去年10月底正式啟動，新版鈔券將以「臺灣之美」作為系列主題，為提升民眾對新版鈔券的認同感，並凝聚社會共識，央行擬定12項面額主題，即日起開放民眾於央行官網進行網路票選，預計主題擇訂後，2年半後發行。

參考各國發行新版鈔券多進行公民意見蒐集，且以系列主題，使鈔券設計更具系列感，央行今（27）日召開記者會說明「臺灣之美」系列鈔券面額主題網路票選活動。

12項主題出列 面額是否全換新仍待決議

「臺灣之美」系列共有12項面額主題，包括和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。

廣告 廣告

央行發行局長鄧延達表示，將針對票選結果對12項面額主題加以排序，瞭解民眾對新版鈔券面額主題之偏好與意見，並適時對外公布，該票選結果將納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計之重要參考。

鄧延達說明，鈔券的設計很複雜，還牽涉到防偽功能、有系列感，且在印製上能夠達到使用很久的功效，如瑞士的票選活動，其實第一名的圖案最後沒有成案，反而是使用第二名，因為第二名的圖案比較容易印製、防偽等功能更容易彰顯，因此不用拘泥5個票面就是第一名到第五名，都會綜合考量。

此外，鄧延達指出，諮詢委員正在針對是否5個面額都更改進行討論，有決議將立刻報告，若有多個面額都將進行改版，屆時將是一個面額、一個面額接續推出，不會一口氣全換。

對於是否代表政治人物不會出現在新版鈔券，鄧延達僅說，「12項裡面沒有沒有政治項目。」

票選活動起跑 有機會拿紀念套幣

票選活動將於今起至2月13日17時止，民眾可上央行官網投票，每個通過電子郵件信箱驗證者限投票1次，最多可票選5項主題。

為鼓勵我國國民踴躍參與票選活動，本行將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為本活動抽獎之用，相關抽獎辦法及詳細資訊請至票選網站查閱。

央行籲請民眾務必認明本行官方網站網址，切勿點擊不明網址連結或提供重要個人資料；如有任何疑義，可撥打警政署「165」反詐騙諮詢專線查證。