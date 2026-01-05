政治人物社群互動量出爐 羅智強居冠、高達賴清德2倍

114年臉書政治議題互動數上，立委羅智強以743萬4152佔居首位，是總統賴清德的兩倍之多。（圖／TPOC提供）

TPOC台灣議題研究中心公布去（114）年度政治人物社群經營分析，結果顯示，在非傳統媒體互動量表現上，國民黨立委羅智強意外奪冠，不僅高居第一，其互動總量更是排名第二、總統賴清德的兩倍之多，顛覆外界對政治影響力版圖的既定想像。

TPOC指出，台灣有線電視普及率近五年持續下滑，市佔率已從54％降至43.6％；相對而言，行動裝置成為選民接收政治資訊的主要管道，每月數據傳輸量突破10億GB，短影音與直播快速取代傳統政論節目。研究顯示，政治議題的「反應黃金時間」大幅壓縮，候選人往往須在數小時內透過社群平台即時回應，才能掌握話語權與擴散效應。

廣告 廣告

從非傳統媒體互動數據來說，第一名羅智強互動總量，為傳統媒體龍頭《中時》的3.3倍；而在114年臉書政治議題互動數前20名中，個人粉專與政黨帳號就佔16席，顯示政治傳播高度去媒體化。其中，羅智強以743萬4152次互動量居冠，遠高於第二名、總統賴清德的聲量（363萬3187）。

在平台別表現上，PTT仍是政治議題論壇和與論新戰場；影音平台（YouTube）則由中天新聞以147.6萬次互動量居冠。另在新興社群平台Threads上，民進黨立委沈伯洋以302萬互動數成為最具影響力的與論導火線。在跨平台與論上，臉書仍是互動總量最高的平台，但Threads屬後續爆發力強，不容小覷。

在議題面向方面，114年度十大政治焦點聲量排行中，「大罷免」以高達960萬聲量奪冠，為第二名「藍白刪預算」的2.5倍；第三名則是「普發一萬元」，顯示政治攻防與民生政策同時牽動高度社會關注。

TPOC總結，社群在政治與論戰場中佔比高達73,8％，政治議題若無法在社群上引發轉傳，基本無法觸及大眾；而傳統新聞版塊僅佔2.6％，顯示媒體官網以不再是討論中心。而Threads在114年經歷了爆發式成長，佔比已遠超論壇與影音平台的總和。另在政治攻防議題上，去年主要以「罷免為核心」，「藍白刪預算」及「普發一萬元」分居二、三名，說明選民對政府資源分配及實質民生多具備高敏感度。

TPOC此次研究涵蓋新聞、社群、論壇、影音與Instagram等五大媒體類型，分析政治人物的聲量、好感度、擴散度與社群活躍度，調查期間自113年1月1日至114年11月30日，總計蒐集105,146個頻道來源。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

只為贏得1份大薯！男比賽吃西瓜「活活噎死」 妻目睹全程崩潰

被男友騙去柬埔寨！女網紅骨折流落街頭 「正妹變瘋癲大媽」超驚人

關西機場「美工刀不見」全場重新安檢 旅客苦等4小時班機仍取消