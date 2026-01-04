政治入校園？北一女師班群傳蔣萬安雙城論壇影片 教育局回應了

即時中心／徐子為報導



近日有網友在社群發出圖文，指控北一女某國文老師在班級Line群中，轉傳台北市長蔣萬安上月底雙城論壇的致詞影片，並盛讚「演講技巧與文稿撰寫佳」，質疑該教師將個人政治立場帶進校園。對此，台北市政府教育局今（4）晚間回應，這無涉政治立場，尊重教學自主權。





該網友於社群平台Threads發文表示，該名國文老師在班級的LINE群組中，分享蔣萬安的演說影片，並提到內容從對比、排比、隱喻，以及嚴肅的、緊張的兩岸關係與不同的政治立場，拉高至政府應為民服務的高度，非常精彩，「聽聽市長的演講技巧，其文稿寫得真好。8分鐘，適合吃個點心時聆聽。」讓網友不滿，認為這與「政治不入校園」理念背道而馳。媒體《自由時報》報導指出，已三度致電校方求證，但均未有人接聽，連響數聲後進入語音信箱。



針對北一女教師作法，網友也紛紛留言批評「要你學的是技巧不是立場」、「北一女在台北市，拿市長舉例不行嗎？」「如果有叫你們支持國民黨，我認為你說的是對的，如果只是要你們去聽好的演講，這根本沒什麼。」也有人質疑，「12:19 am還有老師在傳訊息？」、「大聲公布哪一個老師」、「包裝成寫作技巧真噁心」。



對此，北市教育局表示，經了解，老師認為講稿內容對學生應試國文寫作能力有幫助，故提供演講影片，鼓勵學生從文稿中學習突顯主旨、應用對比、排比、隱喻等寫作技巧，無涉政治立場。北市教育局強調，尊重教師教學自主。





