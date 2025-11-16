政治冷、旅遊熱 ! 中國官媒狂籲「別去日本」陸客照飛 : 改動成本太高

根據日本官方統計，今年前九個月訪日外國旅客達3165萬人，其中中國旅客達749萬，年增近43%，顯示民間往來依然熱絡，不受高層緊張影響。(式意圖) 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 中日關係近期迅速惡化。日本首相高市早苗在國會以「台灣有事即日本存亡危機」的說法，引爆北京強烈反彈，中國外交部、駐日使館、軍方與官媒全面升高火力。解放軍報示警日本將被「推入災難」、中國駐大阪總領事更以「斬首」字眼引起日本抗議，雙方互召代表，情勢不斷升高。中國媒體同步鋪天蓋地報導，從指責高市言論危險，到引用台灣藍營政治人物批日本，再到報導日本民眾「要求高市下台」，與新華社及時釋出的「日本流感疫情擴散」，整體社會氛圍被拉到前所未見的緊繃。

在官方警訊全面升級下，北京強調日本治安惡化、中民遇襲案件頻傳，提醒國人「近期暫勿前往日本」，三大國有航空也宣告日本航線可免費退改。教育部甚至發布留學預警，提醒在日與擬赴日學生提高警覺。中國整體宣傳口徑明確指向此刻的日本危險、動盪、不可接近。

然而，就在這股政治寒流最冷的時刻，上海浦東機場卻呈現截然不同的風景。16日上午，各家飛往東京、大阪、福岡的航班櫃台依舊人潮不斷，旅客手提行李、安靜排隊，彷彿與北京的高度警戒毫無關聯。許多旅客表示，政策宣布太晚，行程無法取消，酒店與交通費用也難以退回，成本太高，只能照計畫出發。

中國駐大阪總領事薛劍針對日本首相高市早苗「台灣有事」的相關言論發布死亡威脅，宣稱將「毫不猶豫」的砍下高市的腦袋，引發日本網友不滿。 圖：取自@xuejianosaka X帳號

旅客普遍對官方警告「理解但無法配合」。一名準備赴福岡旅遊的柳小姐指出，通知前一天才出來，根本來不及調整，只能硬著頭皮出發；她的友人更直言，許多年輕人其實不太在意政治風向，《鬼滅之刃》新電影上映、旅遊計畫排定，該去的還是會去。也有旅客認為，網路上的反日情緒比現實生活濃厚，「平常嘴上罵一罵，但真正要工作、旅遊、留學的人，一樣會去」。

網路上同樣出現兩極反應。有網友抱怨訂好的行程是否能免損退費，也有人笑稱通知來得太晚，否則紅葉季酒店搞不好會變便宜。已在日本旅遊的網友則表示，當地一切正常，中國遊客甚至不少。也有聲音認為，不少人正趁亂尋找淡季機票，希望能買到划算價格。

儘管政治層面氣氛僵硬，日本仍是中國旅客的重要目的地。根據日本官方統計，今年前九個月訪日外國旅客達3165萬人，其中中國旅客達749萬，年增近43%，顯示民間往來依然熱絡，不受高層緊張影響。

一邊是官方高分貝警告「日本不安全」、強調戰爭風險升高；另一邊是機場排隊的人潮照常湧向東京大阪。中日政治急凍與民間旅遊熱度形成了強烈反差。

