2026苗栗白沙屯拱天宮媽祖遶境於12日深夜起駕，展開8天7夜進香行程，今年46萬名「香燈腳」寫下歷史新高，那部被信眾暱稱為「粉紅超跑」的神轎，承載著無數台灣人的心靈寄託。然而，在今年年底九合一大選的催化下，這場本應純粹的宗教盛事，卻瀰漫著一股揮之不去的「政治煙硝味」。

放眼望去，拱天宮儼然成了2026選戰的前哨站。民進黨主席、賴清德總統親自率領5名縣市長參選人到場造勢，甚至大張旗鼓地分發掛上「民主」標籤的香燈腳飄帶。宗教信仰講求的是眾生平等與隨緣，一旦被強行冠上政治標籤，原本象徵祝福的物品難免讓人覺得多了些排他性與算計。

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藍營亦不遑多讓，在地主苗栗縣長鍾東錦的穿針引線下，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕與備戰新北市長的李四川等人強勢合體。盧秀燕在神明前祈求參選人「所求如願」，更話鋒一轉，就兩岸政策向中央喊話，呼籲政府回應大陸惠台政策。這場媽祖遶境在政治人物的口中，已從求平安的法會轉化為向選民招手的擂台。

信眾追隨「粉紅超跑」是為了感受那份不預設路線、純粹靈動的力量；而政客追隨媽祖，卻往往是為了預設好的政治路線。如果政治人物只在起駕時現身「蹭熱度」，卻在遶境落幕後忘卻對神明與蒼生的承諾，那麼這場大規模的政治動員，終究只是一場消費信仰的「政治秀」。

宗教可以安定人心，政治則應治理天下。當政治人物將拱天宮當成拜票的大平台時，更應捫心自問：在神明面前許下的諾言，是否真能摒棄意識形態，「以台灣蒼生為念」？