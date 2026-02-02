政治動盪就出動A片大軍！X：中共用色情訊息癱中文搜尋、阻牆外真相

編譯張渝萍／綜合報導

X對海外華人或翻牆中國人來說，都是獲取中國牆內真實資訊的重要來源。然而近期X一名高層指控，中國政府會在政治動盪發生時，大量在X上散布A片等色情內容，故意破壞X上的中文搜尋結果，阻擋用戶獲取他們想得知的資訊。

甚至若直接在搜尋欄打上「北京」，出來的結果全都是色情內容。

近期X一名高層指控，中國政府會在政治動盪發生時，大量在X上散布A片等色情內容，阻擋用戶獲取他們想得知的資訊。（圖／翻攝X）

X產品負責人：中國政府投大量色情內容

根據科技新聞網PCMag報導，一名X用戶「外匯交易員」30日在X上標註X產品負責人比爾（Nikita Bier）、與X老闆馬斯克的帳號抱怨，稱X網站的中文搜尋功能有問題，搜尋結果常常充斥一堆垃圾訊息和非法廣告，根本無法找到有用資訊。

廣告 廣告

Chinese search on X is broken. It’s filled with spam and illicit ads, making it impossible to find useful info. Also, when using the 'from:' filter to search my own posts, many from the last 48 hours are missing from the results.



Given the surge in Chinese-speaking users,… — 外汇交易员 (@fxtrader) January 30, 2026

X產品負責人比爾當日就回覆該名網友稱：「每次發生政治動盪事件時，中國政府都會在搜尋頁面（如X網站）投放大量色情內容，就是為了阻止民眾獲取即時資訊，這是難以解決的問題，但我們已經發現，且正在努力處理中。」

值得注意的是，比爾還強調，這些垃圾訊息是來自一大批舊帳號，數量大約在500萬至1000萬之間，是在X開始嚴打新帳號前就存在。

早在2022年底就出現類似情況

比爾並未提供更多細節，包括平台將如何解決這個問題。不過，早在2022年底，研究人員和記者就曾注意到疑似機器人帳號大量散播中文色情內容和賭博廣告，藉此壓制與中國COVID-19封控政策、白紙運動等抗議活動相關的搜尋結果。

當時並沒有直接證據顯示這些垃圾內容與中國政府有關聯。但比爾的推文暗示，這項垃圾訊息行動規模龐大，且可能獲得北京方面的默許。

X成為中國用戶翻牆找真相的平台

X長期以來在中國遭到封鎖。不過，中國境內的用戶仍可透過VPN翻牆看X，從而接觸到未經審查的中國新聞及政治動態。研究人員長期懷疑，中國政府會利用假帳號和機器人，在海外社群媒體平台上散播宣傳內容。

馬斯克於 2022 年 10 月收購Twitter改名X後，曾試圖要求用戶付費訂閱、取得藍色認證勾勾的方式來解決垃圾訊息機器人問題。然而，用戶普遍反映，平台上的假帳號問題依然嚴重，無論是動態消息中的誘餌式內容，還是私訊中的垃圾訊息，都層出不窮。

在X上搜尋北京，出現的都是色情連結。（圖／翻攝X畫面）

搜尋北京跑出的全是色情內容

此外，若在X上用中文搜尋「北京」，結果幾乎都是來自中文帳號的色情垃圾內容，這些貼文多半附有 QR Code，並連結至中國的網站。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

近40張露臉裸照刊出！艾普斯坦檔案出包 受害者怒斥：給全世界下載？

哭哭帽男童回家了！ICE將男童當誘餌抓捕 男童與父親獲釋居民歡慶

巴基斯坦恐攻逾120死！俾路支省血戰、女戰士現蹤 巴國指印度介入

艾普斯坦檔案驚見英前王子「狗趴式」壓女 施凱爾：出來解釋

