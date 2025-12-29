政治動盪陰影下迎歐元 保加利亞元旦正式加入歐元區

隨著保加利亞將於2026年1月1日起採用歐元，該國銀行、企業與消費者本週正準備告別本國貨幣列弗(lev)。這項歷經多年等待的重要里程碑，在近來面臨政治動盪的保加利亞國內同時引發期待與質疑，也在部分族群中激起憤怒情緒。

保加利亞將於元旦成為第21個加入歐元區的國家。這個位於黑海沿岸、歐盟東南邊陲的國家，今年達成成為歐元區一員的條件，包括控制通膨、預算赤字、長期借貸成本以及匯率穩定等指標。

上一個加入歐元區的國家是克羅埃西亞，該國在2023年1月改採歐元。在保加利亞加入歐元區後，使用歐元的人口將超過3.5億人。成為歐元區一員，除了改用歐元紙鈔與硬幣，也意味著可在歐洲中央銀行(European Central Bank)設定利率的管理委員會(Governing Council)中擁有一席之地。

在保加利亞於2007年加入歐盟以來，歷屆政府便試圖推動加入歐元區。不過，民調顯示，在這個人口約670萬的巴爾幹國家，社會對是否採用歐元持分歧立場，儘管企業界大多表示支持。

改採歐元 部分保加利亞人有疑慮

部分民眾擔心，改用歐元將推升物價，或對國內政治建制派心存疑慮。保加利亞聯合政府12月11日在連續數周的大規模反貪腐示威中垮台，在當前政治危機下，進一步加深不安。

在這個與俄羅斯有著歷史文化與政治連結的國家，不少人對進一步向歐洲靠攏抱持警惕。

在首都索菲亞(Sofia)，一名退休人士伊凡諾夫(Emil Ivanov)在購物時受訪表示：「我反對，首先因為列弗是我們的國家貨幣。另外，歐洲正走向衰敗，這一點連美國總統川普(Donald Trump)都在新的國家安全戰略中提過。」

他說：「等到那一天(歐盟的衰敗)來臨時，我或許已經不在人世，但整體趨勢就是如此。」

歐元即將上路 商品標示兩種貨幣價格

部分政治分析人士指出，政府推廣歐元的宣傳力道不足，尤其是偏遠地區的高齡人口，他們在適應上恐將面臨困難，此外，政局不穩恐使貨幣轉換過程更加複雜。

儘管如此，在索菲亞的街道與商店裡，商家已積極做好準備。從水果到葡萄酒等各類商品價格已經同時以列弗與歐元標示。政府廣告看板則展示歐元與列弗的匯率，並寫著：「共同的過去。共同的未來。共同的貨幣。」電視廣告也頻頻提醒民眾即將到來的變化。

另一名退休人士阿波斯托夫洛娃(Veselina Apostovlova)則表示：「不只是老年人，年輕人也能更方便地使用歐元旅行，不必再兌換貨幣。」

跨境銷售商品的企業同樣表示支持。

一名酒莊負責人加杰娃(Natalia Gadjeva)告訴路透社：「對我來說，最重要的是，所有涉及貨幣兌換，以及在歐元與列弗之間反覆重開發票的作業，都將被消除。」(編輯：許嘉芫)