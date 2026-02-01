政治受難者劉金獅辭世 賴清德親頒褒揚令感念貢獻

賴清德總統致詞 (總統府提供)

賴清德總統前往濟南教會頒贈褒揚令，給台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅，表彰其對臺灣民主自由的貢獻，由劉前會長之子劉建宏先生代表接受 (總統府提供)

臺灣戒嚴時期政治受難者關懷協會創會理事長劉金獅在濟南教會舉行告別禮拜，各界人士紛紛前往追思。總統賴清德親赴教會頒贈褒揚令給家屬，並代表國家致詞，感念劉金獅一生為臺灣民主進程所付出的貢獻。

賴清德總統致詞時表示，劉金獅出生於臺灣民主聖地宜蘭蘇澳，12歲時與父親親眼目睹陳儀部隊持槍射殺無辜市民，親身見證二二八事件的恐怖，從此在心中種下臺灣應該獨立自主的信念。後來在1962年因被控參加臺灣獨立組織「興台會」而遭逮捕，判刑入獄10年。即使在獄中遭受苦難與折磨，他為臺灣奮鬥的理念始終沒有動搖，無論是參與民主運動或街頭連署，一生都為臺灣的民主、自由與人權奮戰，心中始終懷抱對這片土地的深厚情感。

賴清德總統指出，劉金獅出獄後，與多位政治受難者前輩共同成立臺灣第一個「台灣政治受難者聯誼總會」，站在第一線協助受難者家庭，令人動容。儘管劉金獅已離開人世，但他為民主臺灣所奠定的基礎將長存於世，期盼社會大眾能傳承其精神，持續為臺灣努力。

賴總統強調，過去是對抗專制獨裁、追求民主自由；而當代臺灣人民則必須更加團結，因為面對來自境外勢力的威脅，相信劉金獅的精神不滅，將凝聚更多力量，使臺灣更加安全，民主更加鞏固。

賴清德總統最後以總統身分代表國家與人民頒發褒揚令，表彰劉金獅對國家民主自由的卓越貢獻。總統褒揚令全文如下：

「台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅，敦樸簡素，剛克耿直。少歲目擊二二八事件景象，萌發自由人權思潮，矢誓深耕民主運動，投袂奮起，蓄志振拔。復悉心公眾事務，暢申制度興革，雖身陷囹圄而未改其節；繼創立台北縣政治受難者聯誼會暨台灣政治受難者聯誼總會，論辯社會公共政策，協成黨外組織建置；揭布政治受難真相，戮力名譽回復推展，殫精竭慮，堅白不懈。綜其生平，奠定台灣轉型正義根基，踐行國家永續發展願景，緒業遐舉，累世昭垂。遽聞安息主懷，軫悼良殷，應予明令褒揚，用示篤念耆宿之至意。」