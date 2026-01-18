政治受難者陳欽生回憶錄《謊言．真相》問世 以歷史證言揭示真相的追求及人權守護的決心

「一場莫須有的冤獄，開啟一段逾半世紀的尋路與救贖，以及一個人權守護者的身分。」國家人權博物館今（17）日在景美園區舉辦政治受難者陳欽生前輩華語回憶錄《謊言．真相：陳欽生生命故事》新書發表會。本書由人權館與蔚藍文化出版社合作，完整呈現陳欽生前輩的人生軌跡，為白色恐怖歷史留下重要見證，也讓社會得以深入體會威權統治下政治受難者所面臨的處境與心理歷程。立法委員張雅琳、桃園市議員魏筠、國史館館長陳儀深、客委會主委古秀妃、政治大學臺灣史研究所教授薛化元、臺灣大學歷史系教授周婉窈、助理教授吳俊瑩、政治受難者前輩張則周、洪武雄、伍國首及政治受難者蔡焜霖前輩家屬、陳文成基金會執行長張龍僑等人到場，一同見證人權歷史重要時刻。

《謊言．真相：陳欽生生命故事》為陳欽生前輩首度以華語完整呈現其生命經驗的回憶錄，書中記錄他在威權體制下遭逮捕、審訊、監禁的過程，以及在長期的高壓恐懼與體制規訓下，如何堅毅地追尋歷史真相，找回自我的價值。這不僅是個人的生命書寫，更反映出當時整個時代的結構性暴力與對人權的侵害。新書發表會特別選在人權館景美園區這個曾是白色恐怖時期關押政治犯的重要場域、同時也是陳欽生前輩曾被監禁的地點舉行。過往的人權侵害場址，如今已轉化為人權教育與記憶保存的重要空間，別具歷史意義。

洪武雄前輩分享當時被關押在景美看守所時與陳欽生前輩同房而認識，此後直到出獄，仍然互相協助及鼓勵。有段時間，他們還一起做過粗重的道路工程。對洪武雄前輩來說，陳欽生前輩的勇氣與奮鬥精神值得大家欽佩。

立法委員張雅琳表示，透過這本書，我們可以更清楚了解在威權體制下，任何無辜的人都可能被剝奪人權、失去自由。她期待年輕世代能多去認識過去這段歷史，並以目前正上映的電影《大濛》為例，提醒民主、自由若不加以守護，很有可能瞬間便被收回。

張則周前輩以其隻身從馬來西亞來到臺灣求學念書卻遭遇白色恐怖，如今仍然願意為了臺灣未來與轉型正義四處奔走為例鼓勵在場大家，效法這樣的奉獻精神與處世為人。張則周前輩強調，「每個人生下來只有一次，一定要發揮才幹，活出意義」。

政治大學臺灣史研究所教授薛化元以曾邀請陳欽生前輩在政大人權讀書會上分享為例，表示他對臺灣母語文化的關心比任何人都強烈且直接。薛化元教授指出，必須將受難者出獄後及入獄前的發展歷程納入討論，才能完整釐清威權體制加害者的責任。他也提醒，我們不但要記取前輩的故事，更要向有權力的人表達我們的關心，避免同樣的事情再次發生，這也才是轉型正義最重要的核心。

國史館館長陳儀深從歷史研究者角度為大家補充，陳欽生前輩因為美國新聞處爆炸案這件他沒做過的事情而被審判關押，藉由唐培禮牧師的《撲火飛蛾：一個美國傳教士親歷的台灣白色恐怖》及國史館出版的書信集等書，可以發現爆炸案的箇中真相呼之欲出。

客委會主委古秀妃表示，小孩小學時曾前往人權館參訪，當時的導覽者正是陳欽生前輩，也正好是客家人，因此機緣而認識，在之後的客家活動中經常邀請陳欽生前輩前來分享人權議題，並在去(2025)年客家委員會兩年一度的客家貢獻獎上，提名為特別貢獻獎得主之一。古秀妃主委感謝陳欽生前輩對於人權所做出的貢獻，讓社會大眾能夠謹記這段歷史。

人權館館長洪世芳表示，陳欽生前輩1949年出生於馬來西亞，而這一年正是台灣白恐的濫觴時期，看似兩個平行的世界，或許是命運的牽繫，1967年18歲的生哥也逐步踏入以謊言所構織的牢籠陷阱，1971年終致被捕入獄，飽受折磨。而這一場莫須有的冤獄，也牽繫出前輩逾半世紀的真相追尋、找回自我價值及成為人權守護者的努力。這本書前輩以「見證者」的角度，將他親身經歷的白色恐怖歷史記錄下來，讓生在自由時代的我們得以了解這塊土地的過去。希望透過這一個有血有肉的真實故事，能引起大眾共鳴，促進對人權的更多理解、對話與實踐。深化人權教育的推廣，讓每個人都有身而為人的基本權利、價值與尊重。

陳欽生前輩表示，儘管重揭傷疤曾讓他飽受惡夢與痛苦，但「這段苦難不能、也不應該被忘記」。他很感謝人權館洪館長對於此書出版的大力協助。出版自傳的初衷是希望讀者能透過這本書來認識過往這段被遺忘的負面歷史，看見他們這群曾被國家侵害人權的人如何在困境中找回自我，了解白色恐怖時期被隱藏的悲劇。陳欽生前輩表示，一路上因為有很多臺灣同胞在他走到絕路時現身支持，才有今日的成果，而這也是他愛這塊土地的原因。

面對張則周前輩的提問，陳欽生前輩笑稱他的姻緣從認識岳父開始。結婚前，他曾認真地問太太，「你先想清楚，站在你面前的人年紀大你十六歲，坐過牢，沒有任何職業，還在流浪中，你真的願意跟我在一起？」她二話不說，「我願意」，願意冒這種風險跟我走在一起。他也感謝一路上許多人的關照及信任，以及蔡焜霖、陳新吉、蔡寬裕等前輩臨走時的提醒，他會持續走在人權這條路上，不會退休。

人權館長期推動政治受難者口述歷史影像紀錄及出版相關著作，《謊言．真相》的出版，不僅補充白色恐怖歷史的第一手資料，更有助於不同世代理解威權體制如何影響個人及家庭命運，並以此為鑑，珍惜得來不易的民主與人權。人權館未來也將持續透過展覽、出版與教育推廣，讓更多的歷史真相被看見，促進社會對人權價值的理解與實踐。