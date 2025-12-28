政治味濃！蔣萬安雙城提民國、民主 上海市長龔正喊：兩岸同胞血脈相連

記者楊士誼／台北報導

台北市長蔣萬安今（28）日快閃雙城論壇主論壇，蔣萬安致詞時提及「民國八年五四運動」、「德先生與賽先生」，並提及一次「民主」；上海市長龔正則多次提及「兩岸同胞」、「台灣同胞」等共產黨政治語言，更稱「兩岸同胞血脈相連、命運與共」，並表示只要共同奮鬥，就一定能共創「中華民族偉大復興的美好未來」，可見在市政論壇上，雙方的政治味仍有幾分濃厚。

蔣萬安致詞表示，這是第二次以台北市長身份來到上海，「這一趟來真是不容易啊」。 他表示，在台灣有人支持對話，有人質疑交流；在大環境跌宕起伏的此刻，持續為了雙城論壇而努力堅持。因為他始終相信，「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝突」好。「雙城好，兩岸好！」

蔣萬安也引用小說《繁花》的作者金宇澄「在上海，各式奇談怪論都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭」的言論，並稱台北也是如此，雙城論壇也因此成為兩岸至今唯有的官方對話平台。他也指出，民國八年「五四運動」喊出的「德先生」、「賽先生」，喚起華人世界對這兩大議題的追索。賽先生就是科技與AI；，德先生就是「民為邦本，本固邦寧」。

蔣萬安也以1999專線、生生喝鮮奶政策為例，稱「我們談民主，談科學，談市政，談治理，如果只注意到百分比的大多數，那是施政的高度；但如果我們注意到百分比的個位數或小數點，那是施政的溫度」。他也提及1219隨機攻擊事件，並表示案發當下，有民眾挺身而出甚至不惜犧牲生命；事後市民熱誠捐輸，同心悼念，證明了城市的溫暖無所不在。

蔣萬安也呼籲，希望在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮，這是他一直努力的目標。

龔正致詞時則表示，雙城論壇見證雙城跨越海峽、歷經風雨的深厚情誼，而今年雙城論壇「科技改變生活」的主題，承載兩座城市對共同發展的追求、「兩岸同胞」對美好生活的期盼。他也表示，希望兩市加強經驗互補、經驗互借、攜手提升兩市「數字」能力、「賦能城市高質量發展」。

龔正稱，期待通過今天的交流，推動兩市政府在科技、城市治理、公共安全與社會民生方面共享共贏，為兩市繁榮發展注入新動力、為「兩岸同胞」帶來實實在在的幸福感與安全感。他也表示「兩岸同胞血脈相連、命運與共、常來常往、走近走親」，是「兩岸同胞」的共同願望。龔正並指出，將以最大的誠意歡迎「台灣同胞」多來走走看看，更多的「了解大陸」，認識上海，實地感受「兩岸一家親」的「親情與溫情」。

龔正也表示，相信新時代是「中華民族」與「兩岸同胞」大發展、大作為的時代，只要共同奮鬥，就一定能共創「中華民族偉大復興的美好未來」。

