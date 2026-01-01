政治報復？川普第2任期以來 首次否決跨黨支持的2法案

川普31日在他第二任期內首度動用否決權，否決了兩項兩黨都支持的法案，被指有報復之嫌。（美聯社）

川普總統30日晚間意外宣布否決兩項已獲兩黨共同支持的法案；這是川普第二任期內首次行使總統否決權。美聯社報導，川普此舉似在懲罰那些曾在其他議題上反對他的人。其中一項法案的提案人、科羅拉多州共和黨聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert)為此在社媒發文，指川普否決可能是「政治報復」，並稱「事情還沒完」。

川普否決的兩項法案，之前一直都沒有任何爭議；它們分別是布波特提出的科州飲用水管法案以及賦予佛州米科蘇基印第安部落(Miccosukee Tribe of Indians)更多土地控制權法案。兩案在參眾兩院皆獲無異議通過。

布波特曾是川普長期盟友，但她去年11月因主張司法部公布性侵罪犯艾普斯坦(Jeffrey Epstein)所有檔案，已與川普鬧翻。至於佛州米科蘇基印第安部落，是控告川普政府在佛州大沼澤地(Everglades)興建移民拘留中心的團體之一。

川普發出致國會信函解釋他的否決理由。他在信中明確提及米科蘇基印第安部落反對大沼澤地拘留中心，指該部落「積極阻撓合理的移民政策，而這些政策是選我當總統的國人明確支持的政策。」

川普在說明否決科州法案的理由時，並未提及提案人布波特，而是對該法案核心內容輸水管開銷表示擔憂。該案旨在改善科州東部地區清潔飲用水供應。

布波特是與眾院民主黨人聯手迫使政府公開艾普斯坦案文件的四位共和黨眾議員之一。她上社媒發表聲明，暗示川普否決可能是「政治報復」；她寫道：「我衷心希望這次否決，與我揭露腐敗、要求究責而遭政治報復無關。國人理應擁有將人民置於政治之上的領袖。」布波特的另一則發文中還表示，「這事情還沒完。」

此外，華爾街日報報導，川普一直向科州民主黨州長波利斯(Jared Polis)施壓，要求釋放目前正在州監獄服刑的前郡書記官蒂娜·彼得斯(Tina Peters)。彼得斯因在2020年大選後的行為被判處九年徒刑，川普雖已對其發布特赦令，但總統的赦免權僅適用於聯邦罪名，不適用於州級指控。

科州民主黨參議員班奈特(Michael Bennet)在X平台上表示：「這不是在治理，這是復仇之旅。這是因為科羅拉多州不願屈從於他的貪腐而遭到報復。」

另一位科州共和黨眾議員赫德(Jeff Hurd)也說，對總統否決法案「深感失望」。

國會可以透過參眾院三分之二議員投票推翻總統否決，但期中選舉將屆，許多共和黨議員都依賴川普支持，這兩案能否獲足夠票數支持翻盤，還很難說。

