政治學者轟：謝銘洋等5位大法官立刻自行請辭

蔡宗珍、楊惠欽及朱富美大法官19日提出中英文版本的法律意見書，要讓全世界看到台灣司法現狀。

立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過《憲法訴訟法》修正案，也就是在新版《憲法訴訟法》下，現行8位大法官無法作出《憲法》判決，但19日5名大法官宣判，《憲法訴訟法》修正條文違憲無效。台大政治系副教授彭錦鵬表示，《憲法訴訟法》明定，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人，代表5人作成的判決「自始不成立」，請謝銘洋等5位大法官立刻自行請辭。

彭錦鵬指出，《憲法》的文字具有法之最高性，《憲法》既然規定大法官共15人，要通過《憲法》解釋，小學生也了解，必然要超過半數，也就是8個大法官以上。就算不按照新修正的《憲訴法》，按照舊法，也不符合至少要6名大法官參與的門檻。

「連社區管委會開會都知道，當出席人數不足法定人數，則開會自始不成立」。彭錦鵬說，《憲法訴訟法》明定，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人，也是這個道理。5位大法官做成違憲宣告之判決，違反《憲法》、法律之合法決議人數，自始不成立。

彭錦鵬點名大法官謝銘洋，知憲、違憲，違反法律人最大禁忌「違憲」，應與其他4位作出同意意見的大法官呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，立刻辭職。

