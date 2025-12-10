政治定位卡關 賴清德喊話沒用

賴清德總統接受《紐約時報》訪問，直指中國大陸經濟景氣不佳，台灣願在經濟上協助中國。這番說法顯然旨在向國際傳達台灣的善意與負責任形象；然而，從兩岸政治現實來看，北京不可能對此做出正面回應。

就在賴清德釋出合作訊息後，內政部宣布禁止小紅書為期1年，這起事件在政治上具有鮮明象徵性：兩岸關係並未因善意言語而改變，反而在資訊安全與制度對撞上更加斷裂。這並非巧合，而是兩岸結構矛盾的縮影。

首先，北京不可能改變對賴清德的政治定位。多年來，中國大陸始終把賴清德放在「台獨工作者」的位置，這種定位並不因賴的言論內容而改變，而是建構於中共整體統治敘事中，具有高度僵固性。只要北京將賴清德視為「挑戰一中框架」的代表人物，就不會承認來自他的任何合作建議，更遑論正面回應。

其次，儘管大陸面臨房地產收縮、地方財政壓力加劇、消費疲軟、人口結構惡化等挑戰，但在其政治系統中，承認經濟困難等於承認治理能力不足。在民族主義高漲、制度自信被強化的語境下，台灣並不存在能公開協助中國的政治空間。

更重要的是，賴清德雖以善意強調台灣可協助中國，但台灣自身經濟體質也存在「單一產業過度集中」的結構問題。半導體產業確實具備全球優勢，但台灣其他產業並未同步升級，產業結構偏狹仍是國家經濟的長期挑戰。如此情況下，台灣固然可在特定領域協助中國，但台灣自身也需面對所謂「台灣病」──即過度依賴單一產業所帶來的風險。這提醒我們，兩岸的經濟議題並非單純的「台灣幫助中國」，而是雙方各有結構性弱點，需要更廣泛層面的調整。

最核心的問題仍然是：兩岸經濟合作從來不是純經濟議題，而是被政治認定所綁住。北京始終要求合作必須建立在「一中框架」下；台灣當局則主張即使政治分歧，仍可在經濟領域推動互惠。兩種邏輯彼此抵觸，尚無法找到交集；只要政治前提不變，不論台灣釋出多少善意，北京都不會回應。

因此，大陸國台辦10日回應賴清德表示，今年台灣GDP也不如大陸許多省分，不知道賴清德哪裡來的自信，此次發言並不令人意外，而是政治結構使然，證明這種結構性矛盾不是透過單一宣言即可化解。

賴清德的喊話對外雖具有台灣願意合作、願意和平、願當理性行為者的意義，但目前北京的政治框架無法容納這種合作形式。兩岸真正的障礙不在經濟也不在技術，而在政治定位與制度差異，只要這些根本條件不變，任何合作都只能停留在語言層次，無法轉化為實質行動。（作者為國立高雄大學榮譽講座教授）