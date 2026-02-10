政治寒流襲香港！黎智英遭判20年 外交部要求中國停止迫害人權

針對香港壹傳媒創辦人黎智英遭判20年，我國外交部嚴厲譴責港府與北京當局。（本刊資料照）

香港壹傳媒創辦人黎智英9日遭《香港國安法》重判20年，引發國際關注。我國外交部今（10日）表示，此事在在顯示北京當局無視自由人權，對其侵害已到無以復加的地步，更凸顯對人民形塑寒蟬效應的企圖。

外交部指出，中國政府及港府不但違反國際人權規範，更不符合國際法精神，明顯剝奪個人應有的人身自由，以及踐踏言論與新聞自由，進而否定人民向執政者問責的基本權力。外交部批評，北京與港府假借國安名義，再次打壓港人自由與人權。

國際反應為何如此強烈？

外交部表示，已注意到美國、英國、德國、加拿大、澳大利亞等國政府與各界，以及聯合國、歐盟與許多國際人權組織，均已對此一事件表達強烈關切，並指出中國背棄國際承諾、迫害自由人權，呼籲應「立即人道假釋或無條件釋放黎智英」。

廣告 廣告

外交部呼籲，國際社會共同持續關注香港民主自由與人權狀況，並要求中國立即停止任何迫害自由人權的行徑。外交部強調，台灣也會持續與友盟夥伴密切合作，共同捍衛自由民主防線。

外交部最後重申，香港局勢持續惡化，國際社會必須持續關注並共同發聲，以避免人權情況進一步惡化。

更多鏡週刊報導

聲援黎智英！ 賴清德：再次證明北京宣稱的「一國兩制」早已名存實亡

黎智英案傳達給台灣的訊息！ 沈榮欽：證實一國兩制是個不折不扣的謊言

無異於死刑！黎智英判20年 《華爾街》社論示警台灣：受中共統治代價沉重