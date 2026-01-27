政治審查？加州州長控TikTok封鎖「反川」內容 將展開調查

TikTok和美國國旗示意圖。路透社



中國短影音平台TikTok上週甫在美國成立新合資公司，加州州長紐森週一（1/26）指控稱，TikTok封鎖批評總統川普的內容，將審視該平台的內容審查做法是否違反加州法律。TikTok則將問題歸咎於系統故障。

路透社報導，紐森（Gavin Newsom）辦公室在社群媒體X平台發聲明稱：「在TikTok被出售給與川普（Donald Trump）結盟的商業集團後，本辦公室就接獲多起封鎖批評川普總統內容的通報，並已獨立證實相關案例」，但並未詳述細節。

聲明補充道：「紐森正在對此事展開審查，並要求加州司法部判定此舉是否違反加州法律。」

對此，TikTok美國合資公司的發言人指出，此前已發表聲明稱，事故原因是資料中心斷電，並補充說：「如果該報告稱事故原因與我們已經公開確認的技術問題無關，那就是不實說法。」

發言人補充說，由於此次故障的影響，用戶在上傳新內容時可能會遇到系統異常、載入速度變慢或超時等狀況。「雖然網路已經恢復，但這次故障引發了一連串系統故障，我們正在努力解決。」

喬治城大學法學院教授佛拉戴克（Steve Vladeck）表示，他錄製的一段影片，內容是關於有報導稱聯邦移民官員可能擁有廣泛的權力，可以在沒有搜索令的情況下闖入民宅，目前影片已被「審查」。

科羅拉多大學科技倫理和網路法律專家菲斯勒（Casey Fiesler）則告訴CNN，外界對TikTok的新東家「普遍缺乏信任」並不令人意外。她說，自己在上傳一些影射明尼阿波利斯移民鎮壓行動的影片時遇到問題。

TikTok中國母公司字節跳動上週敲定協議，將在美國成立合資企業以保障用戶數據，這款擁有超過2億美國用戶的短影音APP因此逃過禁用命運。多年來，該平台因美國政府對國家安全與隱私風險的疑慮，在川普與前總統拜登（Joe Biden）任內持續與美方交鋒。

根據協議，美國及全球投資方將持有新合資公司80.1%股權，字節跳動則持有19.9%。其中，雲端運算巨擘甲骨文（Oracle）、私募股權公司「銀湖」（Silver Lake）以及總部位於阿布達比的投資公司MGX等3間管理投資方將各持股15%。

