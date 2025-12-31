政治弊案「三中案」二審出爐！馬英九獲判無罪 蔡正元卻慘遭判刑

即時中心／高睿鴻報導

纏訟超過7年、鬧得沸沸揚揚的政治大案「三中案」，今（31）早二審結果出爐，高院決定維持一審原判，除了前國民黨立委蔡正元遭判刑3年半，其餘被告、包括最大咖的前總統馬英九在內，通通獲判無罪。

回顧此案，北檢早於2018年就起訴馬英九、蔡正元、蔡妻洪菱霙、岳父洪信行、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清等人。本案則源於2003年12月9日國會三讀修廣電三法，設定2005年12月26日前「黨政軍」退出媒體；因此，後續就傳出中國時報團隊願出資90億，一口氣買下中視、中廣、中影等「三中」股權。

然而，北檢卻指控蔡正元，涉嫌侵吞中影1億7000萬資產；並控訴馬英九涉嫌賤賣三中及舊中央黨部大樓，致使藍營損失72億以上資產。因此，2018年7月起訴馬英九、蔡正元等人。不過，上述幾人進入法院後，皆一路採無罪答辯；一審除了蔡正元以外，其他數人皆判無罪。檢方不服上訴，但今日二審依舊駁回、維持原判。

