政治性出航？海鯤號被爆「沒有錨還出港海測」 台船4點聲明回應

國造潛艦「海鯤號」28日完成第5次海上浮航測試，台船表示調教整備後將進行潛航測試。不過今（29）日有媒體披露，海鯤號潛艦在乾塢進行岸測時發生錨機系統故障，因此5次海測艦上都沒有錨，出海不僅是違法，更是拿全體船員生命開玩笑。對此，台船則發出4點聲明，強調經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。



媒體報導指出，根據《船舶法》及其相關的《船舶設備規則》等法規，都明確強制規範船舶必須配備錨、錨鏈及繫纜等設備，所有合法登記的船舶在出港前都必須確保設備齊全且功能正常，並通過相關檢查才能出港。然而海軍明知海鯤艦的錨機損壞、錨及錨鏈都無法安裝在海鯤艦的艦艙內，卻要求台船「沒有錨也要出港海測」，進行所謂的「政治出航」、「政治性海測」，企圖製造海鯤號興建工程正常的假象。

對此，台船發出4點聲明說明，一、人員安全為船艦測試的首要考量，「海鯤軍艦」歷次海上測試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。二、錨機為多重備援選項之一，「海鯤軍艦」錨機刻由原廠調校中，日後將回裝，現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。



三、全艦水密門現況測試均正常，報導並不屬實。四、依照我國「船舶法」第3條所定義之船舶，指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船。並在第4條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用於本法之規定。台船強調，上述屬「造艦工程」問題，並非媒體所謂「政治性海測」，特此澄清並表達遺憾。台船公司與專案團隊持續秉持安全第ㄧ，在安全無虞前提下，接續完成「海鯤軍艦」測試，不負國人所望。



