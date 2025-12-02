政治打壓再升級？郭正亮驚爆：2026、2028有8人要被抓，縣市長、立委都有

前立委郭正亮昨（1）日在節目《大新聞大爆卦》爆料，「我現在就聽到一些可怕的動作在醞釀，昨天跟一個重要的人吃飯，他們聽到的僅供參考，該人士說，保證2026、2028有8個人要被抓，縣市長、立委都有。」

郭正亮批判，總統賴清德只有兩招，一個是用中共同路人說法「扣紅帽」，另外一個就是司法，「用司法這種招數就是，你沒有能力作戰，才會搞這種事，那外面的人為什麼會聽到？表示你連檢調都控制不住！」

郭正亮指出，「現在會進入一種階段，就是賴清德所有的執政秘密都會外流，台灣就被他搞成一團亂，因為執政能力又差，每次都用『扣帽子』，還去呼籲民間對抗，我跟你保證，這絕對不是美國要看到的局面。」

廣告 廣告

郭正亮強調，美國認為台灣最好的局面，應該是朝野共識有正當性、全民團結往前走，但現在都是往負面在弄，時間到了大家就知道了，美國對賴清德的評價相當不好，所以美方要不要故意去捧陳其邁的勢、蕭美琴的勢？可是現在還不到那個時間點。

更多風傳媒報導

