政治操作8歲童？她轟謝龍介兒染毒也沒退選

▲綠委賴瑞隆為8歲兒子霸凌同學致歉。（圖／記者葉政勳攝，2025.06.28）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父母當面致歉，他也提到將幫兒子辦理轉學。對此，政治評論員吳靜怡昨指出，國民黨立委謝龍介也曾於2013年爆出兒子吸毒，但當時就沒人要求謝龍介退選或退出政壇，如今用這些政治手段對一個8歲國小生，這樣謝龍介怎麼選？

廣告 廣告

吳靜怡6日在Threads上發文狠批：「狂打高雄孩子的爸爸，狂喜美國置產的媽媽」，正面形象的樣子，背後誰更加兇殘？大家何時有逼迫過持毒、吸毒給警察追的年輕人出來跟社會道歉，只因為他爸爸要選台南市市長？

吳靜怡提到，謝龍介的狀況，台南人也能體諒，他十幾年前至今，從議員、立委、市長，有誰叫他為了兒子退選、退出政壇嗎？教育心理與諮商研究所的教授（指柯志恩），不要躲在網軍側翼後面！告訴我們，這樣政治的手段對國小低年級的孩子們是好的嗎？這樣，妳要讓謝龍介怎麼選？

吳靜怡發文一出，底下網友也紛紛表示：「對民進黨零容忍，對國民黨零要求」、「機會來了，誰在乎輸到很習慣的謝龍介？」、「殺人犯的孫子都能當市長了」、「一個8歲的小孩吵架可以操作成霸凌，國民黨真的是刷新到的下限」、「黃國昌應該跳出來說：不要針對未成年的孩子」、「一個8歲孩子被這樣追殺，台灣真的病了」等。

在 Threads 查看

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴瑞隆哭給誰看？53天後才道歉！他怒轟「民主哭神」大戲上演

賴瑞隆高雄市長機會仍大？董智森點破1關鍵：英系老勢力蠢動

賴瑞隆上演淚水攻勢？徐巧芯指其中1大矛盾：選情只會更慘