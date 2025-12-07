政治攻防超出做人尺度！前議員籲「放過小孩吧」：對賴瑞隆、黃國昌都是
民進黨立委賴瑞隆近日被爆出兒子疑似在校霸凌同學，引起外界高度關注，賴瑞隆也為此二度開記者會說明相關情形，同時透露孩子這幾天感受到相當大的壓力，說現在最重要的工作，還是先處理孩子問題。前議員林于凱今日（12/7）在臉書對此發文呼籲，不要對家人或小孩，做無謂的政治攻擊。
林于凱在臉書發文表示，40多年前孫運璿擔任行政院長時，前政務委員李國鼎曾說「如果你們這些一流的人都不到政府裡來，來的都是二、三流的人，未來國家是由二、三流的人制定政策，領導一流的人，到時你們也沒好日子過！」因為有一流的人才，願意在40年前進入政府，台灣才有現在的半導體產業優勢，「那我們應該想想，現在台灣政府的狀況又是如何？」
林于凱接著指出，政府前陣子傳出一線政務官難覓的狀況，原因在於立法院和地方議會的質詢，有時為求吸睛，會對官員羞辱或人身攻擊，導致專業人士不太願意進到政府服務，進而造成後續出現越來越多非專業的政治任命。如今狀況不但沒有好轉，甚至就連民代本身，都面臨除了祖宗八代被刨墳、自身身家被扒開，就連小孩都難以倖免於難，「如果要我再去參選，我想到政治現況如此，都會先倒退六步。」
林于凱呼籲，賴瑞隆孩子在學校的不當行為，已被勒令要秉公調查，那就交給調查，不要再一直炎上小孩，同時也不要再去肉搜民眾黨主席黃國昌的小孩讀哪裡、家住哪裡，「這不要說政治圈，而是都超過『做人基本尺度』了。」
林于凱提到，各黨好像都沒有兒少部，但有婦女部的，是否該出來呼籲無論初選、大選或任何時刻，請不要再拿家人、小孩作為政治攻防的工具，找回一些正向的政策攻防，讓一流的人才不會因擔心家人受牽連，而對政治這條路卻步，「大人的世界要加倍奉還，那是你的自由，但放過小孩吧！」
