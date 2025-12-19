政治新星遭槍擊亡 孟加拉Z世代又上街 放火燒報社

孟加拉Z世代再度上街，不僅追悼政治新星哈迪之死，還放火燒了兩家報社。(圖／達志影像美聯社)

孟加拉Z世代推翻威權統治後，現在又陷入動盪。準備舉行選舉之際，孟加拉政治新星【哈迪】，在拜票過程頭部遭到槍擊，六天後喪命。孟加拉年輕人再度走上首都達卡抗議，想為哈迪討回公道，還放火燒掉 當地兩家最大的報社。

孟加拉Z世代再度上街，不僅追悼政治新星哈迪之死，還放火燒了兩家報社。(圖／達志影像美聯社)

現場聚集數百名年輕抗議者，高喊「打倒親西方媒體」等口號，要求多家主要報紙撤出孟加拉。抗議群眾表示，此舉是為了「替哈迪討回公道」。

哈迪（Sherif Hadi）是年僅32歲的政治平台「革命運動」創辦人，被視為政界新星。他原計畫參加明年2月舉行的國會大選，日前在南部地區拜票時遭槍擊，送往新加坡治療六日後身亡。消息傳出後，全國多地出現示威與暴力衝突。達卡街頭不絕於耳的「哈迪」呼喊聲，成為近年孟加拉政治緊張局勢的象徵之一。

中央選舉委員會主席於11日表示：「我們準備確保選舉如期舉行，但目前恐怖活動及治安惡化，的確對選舉構成重大威脅。」當局尚未明確表態是否將延期舉行。哈迪的死，再次引發青年世代對政治腐敗和社會不公的不滿。觀察人士指出，這場政治危機恐使孟加拉的民主進程面臨嚴峻考驗。

