「政治是一時，為人父母是一輩子」 賴瑞隆喊全力以赴續戰高雄市長

民進黨立委賴瑞隆今宣布未來會持續在政治路上，把每件事情全力以赴做好。（資料照片／李鍾泉攝）

民進黨立委賴瑞隆昨天下午淚灑記者會，為8歲兒涉校園霸凌致歉，風波暫時告一段落。賴瑞隆今天（8日）受訪時表示，自己身為父親的角色，競選是一時的，政治工作也是一時的，但是為人父母是一輩子的，「未來我一樣會持續在我的政治路上，把每件事情全力以赴做好」。

賴瑞隆昨天下午舉行記者會，為8歲兒涉霸凌的女童及家長再度道歉，會中賴多次低頭哽咽，並透露在學期末前不會再讓孩子到校，將辦理轉學，自己也帶孩子去看心理醫師。記者會後，賴也當面與女童媽媽致歉，雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子成長。

賴瑞隆今天上午受訪時表示，這段時間自己把孩子的事情擺在首位，所有政治人物都會遇到挫折，也會遇到困難，家裡有狀況、犯錯也都要面對，對他而言，有做不好的地方就要檢討改進政治工作也會全力以赴，「未來我一樣會持續在我的政治路上，把每件事情全力以赴做好」。

賴瑞隆指出，外界對這件事的討論與傳言很多，但他不希望用政治角度去看孩子的世界，也不願意把事件解讀為派系操作，他更關注的是，孩子們所受到的影響及心理狀態，這比任何政治攻防都重要，現在最重要的工作是讓所有受牽連的孩子進快安定下來。

賴瑞隆說，這群孩子都只有8歲，身為家長他有責任與其他家長和學校一起努力，讓班級環境穩定下來，讓孩子們不要受到影響，也不要因此承受很大的壓力，這對孩子都不好。

賴瑞隆強調，自己身為父親的角色，競選是一時的，政治工作也是一時的，但是為人父母是一輩子的。最後賴未鬆口退出選舉，僅表示會在自責與改進中繼續前行。



