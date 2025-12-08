「政治是一時、為人父母是一輩子」賴瑞隆未退選：持續全力以赴

民進黨立委賴瑞隆今日再度針對孩子涉入校園霸凌事件回應。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 面對兒子捲入校園霸凌事件的持續延燒，民進黨立委賴瑞隆今（8）日再次回應說明，強調自己這段時間仍以孩子狀況為最優先。他也重申，作為父母的角色無可迴避，但政治工作仍會持續「全力以赴」。然而，他同時說出「競選是一時、政治是一時，為人父母是一輩子」。

賴瑞隆表示，這段時間自己把孩子的事情擺在首位，「所有的政治人物都會遇到挫折，也會遇到困難……家裡有些狀況、犯了錯，也都要面對。」他說，對自己而言，有做不好的地方就要檢討、要改進，政治工作也會繼續全力以赴，「未來我一樣會持續在我的政治路上，把每一件事情全力以赴做好」。

他坦言，外界對此事件的討論與傳言很多，但他不希望用政治角度去看孩子的世界，也不願意把事件解讀為派系操作。他說：「我不想要認任何的角度去看待政治的角度去看待孩子的世界……我更關注的是，到底孩子們所受到的影響，包括他們心理的狀態。」強調對他而言，這比任何政治攻防都重要。

賴瑞隆表示，現在最重要的工作是讓所有受牽連的孩子盡快安定下來。他提到，這群孩子都只有8歲，事件影響擴大，身為家長，他有責任與其他家長及學校一起努力，「讓整個班級的環境穩定下來，讓孩子們不要受到影響，不要因此承受很大的壓力，這對孩子都不好」。

他再次重申自己身為父親的角色，並說：「競選是一時的，政治工作也是一時的，但是為人父母是一輩子的。」他強調，這是他目前最重要的事務，但仍未鬆口退選，只表示會在自責與改進中繼續前行。

