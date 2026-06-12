政治有底線！王婉諭細數貢獻、力挺陳永興

▲王婉諭力挺被提名出任監察院長的陳永興，表示這位把生命奉獻給台灣的民主前輩，不該被如此糟蹋。（圖／總統府yt）

[NOWNEWS今日新聞] 總統賴清德公布監察院新一波人事提名後，引發在野反彈，拋廢除監察院主張。時代力量黨主席王婉諭力挺被提名出任監察院長的陳永興，無法接受外界以抹黑方式攻擊陳永興，「這位把生命奉獻給台灣的民主前輩，不該被如此糟蹋。」

王婉諭提到，陳永興年輕時曾走訪全台精神療養機構，揭露當時精神醫療制度缺失，積極推動精神衛生立法，替病患爭取預算與人權保障。她坦言，自己在立法院推動的相關修法，「都是站在他的肩膀上前行」。戒嚴時期的陳永興撰文聲援黨外運動，曾任台灣人權促進會會長；1987年更與鄭南榕等人共同發起「二二八公義和平運動」，成為推動二二八平反的重要先驅之一。投身政壇後仍未忘記從醫初衷，擔任羅東聖母醫院院長時推動興建全台首座老人醫療大樓，甚至在募款達標後，公開呼籲民眾將善款轉給其他偏鄉醫院，退休後持續投入偏鄉長照與獨居長者照護工作。

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外界翻出陳永興過去支持罷免的發言，質疑政治立場，王婉諭認為，公民本就有權對政治表達看法，「如果曾發表政治意見就等於不適任，那台灣大概找不到任何一位夠格的公共人物。」她強調，陳永興過去批評過國民黨，也批評過民進黨，其衡量標準始終只有台灣的民主與人權。她表示，若國會基於政黨立場決定反對或否決這項人事案，她予以尊重；但不能接受有人為了政治目的，抹煞一位長年投入民主、人權與社會公益工作的前輩，「這是做人最基本的原則，也是台灣政治最基本的底線。」

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