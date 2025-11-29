政治歸政治？看濱崎步、大槻真希屈辱1幕⋯他：中國連1首歌的自由都沒有

娛樂中心／黃韻璇報導

濱崎步演唱會臨時喊卡。（圖／讀者提供）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，28日先是天后濱崎步的上海演唱會臨時遭中國取消，接著晚間又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被中國官員強制拉下了電閘。除了日本網友不滿外，台灣網友也忍不住感嘆「他們連一首歌的自由都容不下」、「追星人…看到了吧！沒有政治歸政治的喔」。

濱崎步上海演唱會已經有1萬4千多名觀眾購票，然而28日卻被臨時通知取消，舞台直接被全部拆除。濱崎步無奈在自媒體上向粉絲們表達了歉意，濱崎步先是透過社群發出中、英文長文，證實她是在當天上午才接獲通知要求取消演出。她表示，舞台由約200名工作人員日夜趕工五天才搭建完成，包含上百名從日本飛往上海的團隊成員，結果卻在最後一刻被迫取消，讓她深感遺憾。

接著28日晚間又發生荒唐一幕，中國上海舉辦的「遊戲嘉年華2025」活動中，當日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被中國官員強制拉下了電閘。演出被迫中止後，現場陷入一片混亂。隨後，大槻真希被兩名工作人員拿走麥克風並帶離舞台，原定的演出遭中斷。

日本歌手大槻真希在上海開唱到一半，突然被工作人員搶走麥克風趕下舞台，讓她當場露出驚訝表情。（圖／翻攝自Threads）

兩起事件除了中日網友唇槍舌戰外，台灣網友也在Threads上熱烈討論，尤其時大槻真希在舞台上唱到一半直接被中國人趕下台，這堪稱屈辱性的一幕，台灣網友就忍不住嘆「不是文化敏感，是掌權者害怕文化。害怕情緒、害怕共鳴、害怕觀眾自己思考。最噁心的不是斷電，是他們連一首歌的自由都容不下」。

其他網友則紛紛留言道，「追星人…看到了吧！沒有政治歸政治的喔」、「羞辱是最卑劣的一種手段，用這種方式只會讓日本更加生氣，日本族群意識本來就很強，在異國他鄉公然欺負日本人，還妄想他們低頭，別想了，窗戶都沒有」、「害怕共鳴，就不要哪天人民自己地鳴」、「繼限韓令後，限日令來了，恭喜中國人」、「這就是中共，難怪沒人想跟他做朋友」、「音樂也是政治的現實」。

