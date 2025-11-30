政治清場？媒體人驚曝：黃國昌對付李有宜的手法，跟在時代力量一模一樣

記者李鴻典／台北報導

民眾黨發言人李有宜今（30）日無預警宣布請辭發言人及財務監督委員會，並退出民眾黨，成為台北政壇熱一話題之一。媒體人詹凌瑀揭露，時力劇本重演！黃國昌為捧子弟兵，擋路者必須滾！

李有宜在2024年除了擔任柯文哲競選總統辦公室發言人外，當時也獲民眾黨徵召參選新北第二選區三蘆立委，還被視為藍白合作的示範選區。李有宜在落選後持續耕耘地方，打算參選2026年三蘆議員選舉；但是，民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一的三蘆主任周曉芸也表態參選。

李有宜退黨聲明下方就有支持者留言，「有宜耕耘那麼久了，基本尊重都沒有，即使黨高層要周曉芸選，也該黨內民主機制民調初選吧！而不是搞空降搞黑箱！」

詹凌瑀則撰文《時力劇本重演！黃國昌為捧子弟兵，擋路者必須滾！》，她指出，李有宜突然宣布辭職退黨，說是要去讀博士。這種場面話聽聽就好，明眼人都看得出來，這根本不是什麼生涯規劃，而是被「蔥味」逼退的政治清場。

詹凌瑀提到，新聞都報得這麼白了，李有宜本來要在三重蘆洲選議員，結果黃國昌手下的「四大金釵」也要插旗同一區。結果呢？非嫡系的人馬直接打包走人。這劇情是不是很眼熟？

詹凌瑀說，歷史總是驚人的相似，黃國昌現在對付李有宜的手法，跟當年他在時代力量操盤選舉時簡直一模一樣！回想當初時力是怎麼垮的？不就是因為資源分配極度不公，全部只為了扶植某人自己的親信勢力。只要是「非我族類」，管你有沒有戰功、有沒有能力，一律邊緣化、排擠掉，最後搞到離心離德，全盤皆輸。

詹凌瑀表示，現在這套劇本原封不動搬到民眾黨上演。李有宜好歹也是選過立委的戰將，只因為擋到了黃國昌要捧的四大金釵的路，就落得黯然退黨的下場。赤裸裸地告訴大家，在黃國昌眼裡，黨的整體發展不重要，只有「黃家軍」能不能上位才重要。

詹凌瑀感嘆，當一個主帥滿腦子只有派系私心，把黨的資源當成私人籌碼在分配，這場選戰怎麼可能會有公平正義？又怎麼可能打得贏？時代力量殷鑑不遠，那種把餅做小、把人逼走的內鬥式操盤，正在民眾黨重演。

