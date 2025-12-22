政治獻金案最後陳述！李文娟哽咽 窩在小房間不知道誰會進來把我走

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金、公益侵占案，22日由眾望基金會前董事長李文宗、木可公關負責人李文娟出庭辯論，2人涉案部分辯論終結，同樣訂於2026年3月26日下午宣判。案件審理至今鮮少說話的李文娟，最後陳述時，忍不住哽咽，強調至今她還是存有一絲希望，盼尊敬的的法官能給予公平公正的判決。

李文娟表示，她是個中年失婚的，想靠自己的力量自力更生的平凡人。無論她過去的工作有多輝煌，之後的求職之路很困難，找工作屢屢碰壁。知道有工作後覺得很欣喜，但也沒想到，因為她對於相關法律知識的欠缺，也沒有會計專業，使得這1年來遭受不實污衊和指控。

李文娟忍不住哽咽表示，這1年多來，她不敢出門，只能窩在小小的房間裡，外面有動靜，有人敲門，都會非常驚恐，因為不知道誰會來把她帶走，電話響了更讓她不安，整夜都睡不著。

李文娟表示，對於檢察官的指控，無論結果是好是壞，過往的生活也回不去了，但她仍保有一點希望，希望尊敬的法官能給予公平、公正的判決。

