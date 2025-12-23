政治獻金案答辯 柯文哲：牽連太多無辜的人

（中央社記者林長順台北23日電）台北地院審理京華城等案，今天進行言詞辯論。柯文哲答辯時表示，檢察官「騙票」搜索再從中找資料編故事，拼湊荒謬牽強理由押人取供、起訴，為了他一個人，牽連太多無辜的人。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

廣告 廣告

北院自15日至19日先就京華城案涉圖利、行收賄部分言詞辯論程序，昨天起針對柯文哲涉及政治獻金、背信相關部分進行言詞辯論程序，公訴檢察官論告後，前柯文哲競選總部財務長李文宗、木可公司董事長李文娟及辯護人答辯。今天下午由柯文哲及辯護人答辯。

柯文哲答辯時表示，本案的檢察官「騙票」搜索再從中找資料編故事，拼湊荒謬牽強的理由押人取供、起訴，和特定媒體聯手當政治打手，監察院也罰他新台幣240萬元，還要沒收政治獻金，檢、監合作無間。

柯文哲說，他被關1年就算了，他很克制，沒有鼓動什麼事，反而是身邊的人比他還生氣，最氣的是妻子陳佩琪。民眾黨這1年來人人自危，沈慶京就算判無罪，公司也差不多了；自己的妻子、小孩、遠房親戚的帳戶金流都被查過一遍。他聽說檢察官準備要用同樣手法對付黃國昌。

柯文哲表示，他對本案最不滿的是牽連太多無辜的人、太有針對性及政治干擾司法，老同學李文宗只回一通簡訊就羈押禁見11個月，前台北市副市長彭振聲認罪卻不知道犯什麼罪還痛失妻子，「真是造孽」。

柯文哲說，民眾黨是新興政黨，或許有做不好的地方，但不是壞人。柯隨後想到妻子，提到自己有一次晚間10時許回到家，一開門看到陳佩琪跪在地上擦地板。柯文哲說，「我們家沒有傭人」，並提到自己是很節儉的人。（編輯：方沛清）1141223