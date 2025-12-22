政治獻金案言詞辯論開打！柯文哲反問檢 用相同標準對待每個候選人？

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院22日針對民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金、公益侵占案，進行言詞辯論，上午由檢方論告及眾望基金會前董事長李文宗的答辯。下午庭訊開始前，柯文哲接受媒體訪問，強調檢察官不斷在法庭上強調「公平」，他就要問，檢察官是否會以相同標準，追究過去、未來的候選人？

柯文哲表示，檢察官在法庭上一直強調公平「對！公平就好！」他也沒有要求比別人更多的特權，只希望獲得公平的對待就好。

柯文哲強調，台灣過去、未來不是沒有選舉，因此不管今天做什麼，他只想問「將來檢察官會用同樣的標準，追究過去的候選人？處理未來的候選人嗎？」

柯文哲再次表示，司法的目的不僅在維護社會秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人民的權利，司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任。

