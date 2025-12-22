政治獻金案》以BP稱KP秀是商演非募款 李文娟律師戳中柯文哲笑點

京華城等弊案傍晚聚焦「KP秀」究竟是否屬政治獻金。木可負責人李文娟的律師徐仕瑋表示，檢方將商業表演逕認定為募款，法律基礎薄弱；李文娟(見圖)則哽咽陳述，指稱自己不過是一名四處求職卻屢屢碰壁的失婚婦女，無奈1年來卻飽受恐懼與煎熬。(資料照，記者廖振輝攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕京華城等弊案今再開庭審理，庭訊截至下午、傍晚聚焦「KP秀」究竟是否屬政治獻金。木可負責人李文娟的律師徐仕瑋表示，檢方將商業表演逕認定為募款，法律基礎薄弱，甚至連政治獻金的所有權歸屬都說不清楚；他並以BLACKPINK演唱會比喻，形容該活動本質上屬商業演出，一度讓柯文哲忍不住笑出聲音。庭末，李文娟哽咽陳述，指稱自己不過是一名四處求職卻屢屢碰壁的失婚婦女，無奈1年來卻飽受恐懼與煎熬。

徐仕瑋說，若非募款行為，就會落入政治獻金範疇，但KP秀實質上屬於商業表演，而非募款活動。他以韓國女團BLACKPINK為例指出，動輒單場收入上億元，並非因其具募款性質，而是商業演出，不能因此推論成政治獻金。但此話一出，坐在被告席的柯文哲忍不住噗哧一聲笑出來，隨即又低頭克制情緒。

徐仕瑋進一步質疑，檢方一方面強調時值大選，活動具高度政治性，卻迴避一個關鍵問題，即政治獻金的「所有權歸屬」。他指出，起訴書厚達數百頁，提及捐贈多達57次，卻始終無法說明這些政治獻金究竟屬於誰，「所有權人是誰，檢方講不出來。」

他也提到，即便是前總統蔡英文依憲法身分舉辦講座，場場爆滿，公益性與管制性同樣極高，卻不能因此逕認為構成政治獻金犯罪。徐直言，政治獻金的法律性質涉及立法者選擇，應以行政罰處理誤報、漏報問題，而非動用刑罰。

徐仕瑋認為，依最高法院104年度相關民事判決見解，政治獻金性質有別於參選人可自由處分的個人財產，並非「他人之物」。若法院最終認定為政治獻金，既然屬參選人所有，自與侵占罪構成要件不符，「那刑責的依據到底在哪裡？」

徐仕瑋說，關於300萬元設計顧問費，李文宗與孫丁君開立發票給采風公司，代表確實有提供服務、產生收入，並非檢方所指的虛偽交易。檢方起訴量刑時認定李文宗負主要責任、柯文哲為主導者、李文娟僅是聽命行事；徐則替李文娟辯稱，她過去擔任秘書並未負責正式記帳，也無會計專業，只是記載流水帳，所謂會計憑證不實，並非蓄意造假。

不過，當徐仕瑋提及相關法律論點已被另一名辯護律師唐于智清楚說明、他就不再贅述時，卻意外戳中同為李文宗辯護人的李傳侯律師笑點。李傳侯當庭大笑一聲，遭審判長怒視後隨即起身離席，到庭外平復情緒，約5分鐘後才返回座位。

庭末，李文娟罕見握住麥克風、語帶哽咽表示，她只是一名中年失婚婦女，曾四處求職卻屢屢碰壁，能找到一份可自食其力的工作，原本感到相當開心。她坦言，因對法律無知，這1年承受無數指控，甚至不敢出門，「只要聽到敲門聲或電話響，就會很害怕，怕下一秒就被帶走。」

李文娟淚訴，她對檢察官的起訴感到絕望，也不知道這場訴訟何時才能結束，但仍相信法官會給她一個公正的判決。

