政治獻金案"柯堅稱無罪" 檢批:研究法律後選擇規避

前民眾黨主席柯文哲，涉入京華城弊案以及政治獻金案，北院馬拉松式開庭，今天（22日）針對政治獻金案進行最終言詞辯論，柯文哲始終堅持自己無罪，但檢方痛批柯文哲，不法侵佔意圖，不是因為他不懂法律，而是"研究、了解法律後，仍然選擇規避。

午後，前民眾黨主席柯文哲再次回到北院，支持者們情緒激昂，高舉看板、旗子，大喊加油。

記者vs.前民眾黨主席柯文哲：「市長還是堅持無罪嗎？，我本來就無罪在那邊。」

柯文哲再開庭！檢方猛轟「一矛盾」 反問：有沒有覺得很諷刺？

柯文哲再開庭！檢方猛轟「一矛盾」 反問：有沒有覺得很諷刺？





柯文哲始終信心滿滿，堅持自己無罪，22號整天，北院針對柯文哲涉入政治獻金案開庭，檢察官砲火猛烈直言，不法侵佔意圖，不是因為不懂法律，而是"研究、了解法律後，仍然選擇規避，也對柯文哲說，用了你以前很多的語錄，有沒有覺得很諷刺？更說從來不怕陽光，因為陽光會照進法庭。

前民眾黨主席柯文哲：「我就要問一個問題，將來他們要用同樣的標準，去追究過去的候選人，還有去處理未來的候選人嗎？。」

眾望基金會前董事長李文宗也嗆檢方，痛批起訴書內容，就是一本文情並茂的劇本，以不實事實，羅織罪名入人於罪，指控檢察官林俊言，就像高高在上的蝙蝠俠，讓自己的精神、健康，都受到相當大的折磨。





柯文哲再開庭！檢方猛轟「一矛盾」 反問：有沒有覺得很諷刺？

柯文哲再開庭！檢方猛轟「一矛盾」 反問：有沒有覺得很諷刺？





前民眾黨主席柯文哲：「（檢察官）一直在強調公平公平公平，對公平就好，我也沒有要比別人更多的特權，就公平對待就好。」

非本案律師包盛顥：「按照政治獻金法第23條，在選後四年內，應該要按照法令規範的目的來使用，例如支付當選後與公務有關的費用，如果四年內沒有使用完畢，依法應該繳交國庫。」

柯文哲跟李文宗，仍舊堅持無罪，但隨著馬拉松式開庭進入倒數，真相也將水落石出。





